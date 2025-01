الموسم السينمائي 2025.. منافسة قوية في الصالات المحلية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

مع بداية الموسم السينمائي لعام 2025، تعرض السينما المحلية عدداً من الأفلام العربية والعالمية، التي تتنوع بين الدراما والرومانسية والكوميديا والأنيمشن، لتبدأ المنافسة القوية مبكراً بعرض 7 أفلام دفعة واحدة، لنخبة من نجوم السينما الذين حرصوا على تقديم أعمال مميزة وتجسيد شخصيات مختلفة على الشاشة الذهبية.



«محتالة»

بعدما قدمت في 2024 فيلمي «جوازة توكسيك» و«مقسوم»، تخوض الممثلة ليلى علوي المنافسة السينمائية في العام الجديد بفيلم «المستريحة»، ويشاركها بطولته كل من بيومي فؤاد ومحمود الليثي ونور قدري، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج عمرو صلاح.

يتناول الفيلم في إطار تشويقي كوميدي، قصة محتالة شهيرة محترفة تدعى «شاهيناز المرعشلي»، تؤدي دورها ليلى علوي، وبعد 20 عاماً من الهروب، تعود إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة تم نقل الجثث منها، وتضطر إلى أن تجمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن هذه الماسة، وتكتشف مع تسلسل الأحداث أنها كانت ضحية عملية نصب.



«الملك آرثر»

وبعيداً عن الأكشن، يخوض الممثل العالمي مارك ويلبرج المنافسة السينمائية لهذا العام بفيلم مختلف بعنوان «الملك آرثر»، (Arthur the King)، الذي تدور أحداثه في إطار من المغامرات، حيث يجمع القدر بشكل غريب بين «مايكل» الذي يؤديه ويلبرج وكلب مُشرد، فيقرر «مايكل» تبنيه واصطحابه في سباق ملحمي كبير، ويشارك في بطولته ناتلي إيمانويل، سيمو لو مايكل لاندز، بول جيلفويل وروب كولينز، وهو من تأليف ميكائيل لينندورد وإخراج سيمون سيلان جونز.



«سونيك»

وبعد أحداث الجزء الثاني الذي عرض عام 2022، يعود النجم العالمي جيم كاري لبدء العام الجديد بعرض الجزء الثالث من سلسلة الفيلم العائلي «سونيك القنفذ» - (Sonic the Hedgehog)، بطولة ديمبسي جيبسون، بين شوارتز، أميديو فيديلي، كولين أوشونيسي، ليكريستوفر ويليامز، وإدريس إلبا.. وهو من تأليف جوش ميلر وبات كيسي، وﺇﺧﺮاﺝ جيف فاولر.

وفي هذا الجزء يظهر شبيه القنفذ الأزرق «سونيك»، وهو قنفذ آخر لونه أسود ملقب بـ«شادو»، ويبدأ في استخدام أساليب ماكرة، للقضاء على «سونيك الأزرق»، معتمداً على ذكائه الشديد، ما يدفع «سونيك» إلى طلب المساعدة من صديقيه «ناكلز» و«تايلز» للاتحاد في سبيل التصدي له.



«بضع ساعات»

تعود البطولات الجماعية مع بداية 2025، في فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، المأخوذ عن رواية بالعنوان نفسه للكاتب محمد صادق، ويشارك في بطولته هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، وأحمد السعدني، ومحمد سلام، وإخراج عثمان أبو لبن، ويتناول مجموعة من قصص الحب التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب خلال بضع ساعات في يوم واحد، ويربط القصص إطار درامي يكشف عن تعقيدات الحياة وتقلباتها.



أعمال جديدة

يستعد بعض نجوم السينما لعرض أفلامهم الجديدة في الموسم السينمائي لهذا العام، من بينها: «ري ستارت» لتامر حسني، «فرقة الموت» لأحمد عز وآسر ياسين، «روكي الغلابة» لدنيا سمير غانم، و«أسد أسود» لمحمد رمضان.



«الهنا اللي أنا فيه»

يخوض الممثل كريم محمود عبدالعزيز بداية المنافسة في 2025، بفيلمه الكوميدي الجديد «الهنا اللي أنا فيه»، بطولة دينا الشربيني، ياسمين رئيس، مريم الجندي، وحاتم صلاح، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه حول الدكتور «أحمد كريم» الذي يجسده كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يعاني فيه من المشكلات الزوجية، وبعدما يكتشف وزوجته «إيمان» التي تلعب دورها ياسمين رئيس، أنها تعاني مرضاً، تعرض عليه الزواج من صديقتها «فوزية» التي تجسدها دينا الشربيني، حتى تستقر حياة ابنتها وحياته من بعد وفاتها، فيحدث بينهم العديد من المفارقات الكوميدية.



الرجل الأفضل

عن قصة حقيقية، يروي فيلم «الرجل الأفضل» - (Better Man)، الذي انطلق عرضه الخاص في الإمارات، حول رحلة صعود نجم البوب «روبي ويليامز»، مع تتبع مراحل حياته من الانضمام لفرقة غنائية وهو صغير السن، حتى تحقيق العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية، بينما يواجه الصعاب المرتبطة بالشهرة والنجاح.

يشارك في بطولة الفيلم دامون هاريمان، أليسون ستيدمان، ستيف بيمبرتون، كيت مولفاني، روبي وليامز وأنتوني هايس، ﺗﺄﻟﻴﻒ سيمون جليسون وإخراج مايكل جرايسي.



«موفاسا»

بعد النجاح اللافت الذي حققه فيلم الكرتون الكلاسيكي «الأسد الملك» - (The Lion King)، التي أعادت «ديزني» عرضه عام 2019 بتنقيات حديثة معتمدة على الجرافيك والأنيمشن، قدمت الجزء الثاني من السلسلة بقصة درامية مختلفة تحت عنوان «موفاسا: الأسد الملك» - (Mufasa: The Lion King)، وبطريقة «فلاش باك»، فبعد تتويج «سيمبا» ملكاً على مملكة الغابة، يعود إلى الماضي ويستعرض قصة «موفاسا» والد «سيمبا» منذ مرحلة الطفولة والصغر، وحينما كان طفلاً ضائعاً، وقصته مع الأسد «تاكا»، ورحلة صعوده إلى قيادته الناجحة وتربعه على عرش مملكة الغابة.

الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ جوناثان روبرتس وإيرين ميكي، وﺇﺧﺮاﺝ باري جينكينز، وشارك في الأداء الصوتي للشخصيات كل من آرون بيير، كلفين هاريسون جونيور، سيث روجان، بيلي إيشنر، جون كاني، ومادس ميكلسن.