مستجدات الذكاء الاصطناعي في معرض إلكترونيات

لاس فيغاس (أ ف ب)

يستعرض معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الكبير CES، الذي ينطلق الثلاثاء في لاس فيغاس، كل ما يتعلق بمستجدات الذكاء الاصطناعي كعنصر تسويقي رئيسي للمنتجات الجديدة.

وقالت المحللة في شركة «كرييتيف ستراتيجيز» كارولينا ميلانيسي: إن «الجميع في المعرض سيتحدثون عن الذكاء الاصطناعي، واستخداماته في صناعة المنتجات المختلفة، بدءاً من السيارات والثلاجات والأفران والساعات والمرايا الناطقة، والأوعية القادرة على اتخاذ قرار مستقل بسقي النبات عند الحاجة، ومروراً بطوق أبقار ذكي قادر على رصد وجود أي عدوى».