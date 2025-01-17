"ناسا": رائدان يقومان بمهمة سير في الفضاء

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن رائدي فضاء قاما بعملية سير في الفضاء لإصلاح عطل في المحطة الفضائية الدولية. وذكرت ناسا أن مهمة رائدي الفضاء سوني ويليامز ونيك هاج استغرقت ست ساعات، لإصلاح مرشحات ضوء وعواكس معطوبة.

يذكر أن هذه هي رابع عملية سير في الفضاء يقوم بها هاج، والثامنة لويليامز. ومن المقرر القيام بعملية سير ثانية في الفضاء الأسبوع المقبل. يشار إلى أن ويليامز 59/ عاما/ موجودة على متن محطة الفضاء الدولية منذ شهر يونيو الماضي، وكان من المقرر في البداية أن تظل هناك لمدة أسبوع، ولكن فترة وجودها طالت بسبب مشكلات فنية في المركبة الفضائية ستارلينر التي سافرت على متنها برفقة زميلها باري ويلمور. وتعتزم ناسا الآن إعادة ويليامز وويلمور إلى الأرض في الربيع المقبل على متن مركبة الفضاء كرو دراجون.