علم الإمارات يعتلي «جبل فنسون»

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

رفعت الدكتورة عائشة مصبح المعمري، أول طبيبة إماراتية تتخصص في طب الطوارئ والعناية المركزة علم الإمارات، فوق أعلى قمة في القطب الجنوبي، وهي قمة «جبل فنسون» التي يبلغ ارتفاعها 4892 متراً، وهي إحدى القمم الجبلية السبع الأعلى في العالم. تقول المعمري: «اليوم أفتخر بأن أكون أول إماراتية ترفع علم الإمارات فوق أعلى قمة في القطب الجنوبي، لتكون هذه هي المرة الثالثة التي يُرفع فيها علم الإمارات على قمة فنسون، فقد كانت المرة الأولى في عام 2012، حيث رفع العلم الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وفي ثاني مرة رفعه المغامر سعيد المعمري». وأضافت «أردت من وراء هذه المغامرة أن أعبر عن حبي وامتناني لدولتي، وأن أصل بعلم دولتنا إلى أحد أعلى الأماكن بالعالم، وكذلك فرصة لرد الجميل لوطني الإمارات برفع علمها على القمم، وأيضاً أردت التوعية بأهمية الرياضة في تجنب الاحتراق الوظيفي الذي يؤثر على الحالة الصحية والنفسية للأفراد».

أعلى القمم

وفي فبراير 2017، استطاعت المعمري تسلق «جبل كليمنجارو»، والذي يُعد أعلى قمة في قارة أفريقيا، ومن بعده استمرت في ممارسة الرياضة لتسلق القمم العالية والصعبة. وفي أغسطس 2023 وصلت قمة جبل البرس (5642 متراً)، وفي يناير 2024 وصلت قمة جبل أكونكاجوا (6961 متراً)، وهي أعلى قمة في قارة أميركا الجنوبية، وبوصولها إلى قمة جبل فنسون تكون أتمت 4 من القمم السبع.

وأعلنت أنها تنوي إتمام باقي القمم الجبلية الأعلى في العالم، حيث تعتزم صعود جبل إيفريست (8848 متراً)، وهي أعلى قمة في قارة آسيا، كما تنوي صعود جبل دينالي (6144 متراً) أعلى قمة في أمريكا الشمالية، وجبل كاريستنز (4884 متراً)، وهو أعلى قمة في أوشينيا.

وتروي المعمري، قصتها مع رياضة تسلق الجبال، حين بدأت في ديسمبر 2015 عن طريق الصدفة، حيث كانت تجرّب رياضات عدة للتخلص من أعراض الاحتراق الوظيفي الذي أصيبت به حينها، فبدأت بالمشي 5 - 10 دقائق كل يوم صباحاً، وكان ذلك فعالاً لمعالجة ما يضفيه العمل كطبيبة في تخصصين حرجين من ضغط وتوتر بغية تقديم الأفضل للمرضى، وكانت أول رحلة إلى الجبل قصيرة لمدة يومين، إلا أنها شعرت بطاقة ونشاط وسعادة جعلتها تتدرب وتحسن لياقتها لتتمكن من تسلق القمم. وتؤكد المعمري أن الرياضة أصبحت ضرورة بالنسبة لها وتساعدها على تحسين أدائها كطبيبة وباحثة، مشيرة إلى أنها تخصص ساعة للتمرن 3 مرات في الأسبوع على الأقل، وقد يزيد وقت التمرين مثلاً في حال كانت تستعد لسباق ماراثون، أو غير ذلك.

وذكرت المعمري أنها خلال مغامراتها لصعود قمم الجبال، تلتقي بمتسلقين آخرين يزيدون من حماسها على خوض التجارب والتطور في هذه الرياضة، التي أصبحت أسلوب حياة للحفاظ على الصحة النفسية والبدنيّة.

متسلقات موهوبات

تتميز دولة الإمارات في مجال رياضة تسلق قمم الجبال، حيث تجد إلى جانب الرجال، متسلقات إماراتيات وعربيات مقيمات في الإمارات، ولكل منهن إنجازاتها، ومن بينهن هنادي الهاشمي، وهي أول إماراتيه تتسلق قمة دينالي عام 2017، ونيلة البلوشي، أول إماراتية تتسلق قمة إيفريست أعلى قمة في العالم عام 2022، ودانة آل علي، وهي أول إماراتية تتسلق قمة إيفريست ولاهوست خلال 24 ساعة عام 2023، وغيرهن كثيرات موهوبات في تسلق القمم حول العالم.