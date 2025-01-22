موكب الكواكب يزين سماء الإمارات

هدى الطنيجي (أبوظبي)

رصدت كاميرات عضو جمعية الإمارات للفلك، تميم التميمي، مساء أمس، في سماء الإمارات ظاهرة «اصطفاف الكوكب» أو «موكب الكواكب»، في مشهد فلكي فريد ونادر يزين السماء، ويرى بالعين المجردة. وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: إن اصطفاف 3 كواكب مرئية في النصف نفسه من السماء في وقت واحد قد يتكرر في بضع سنوات، ولكن اصطفاف 5 كواكب مرئية في النصف نفسه من السماء لا يتكرر خلال أقل من 10 سنوات، وكلما كانت الكواكب متقاربة ظاهرياً في السماء كانت الظاهرة أقل حدوثاً وأكثر ندرة.

وذكر أنه من المنتظر تجمع 6 كواكب في سماء الليل في ظاهرة تُعرف باسم «اصطفاف الكواكب»، مع توقعات بانضمام كوكب عطارد لاحقاً لتشكيل محاذاة واصطفاف كوكبي مميز، لافتاً إلى أن هذا الحدث الفلكي للكواكب المرئية بدأ 21 يناير الجاري، حيث تصطف الكواكب النيرة في النصف الغربي من السماء، وتستمر الظاهرة لمدة تقارب 4 أسابيع، ليكون من الممكن رؤية معظمها بالعين المجردة.

ووفقاً لما أشار إليه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، من رصد الظاهرة الفلكية الفريدة التي جمعت 6 كواكب في سماء الليل مع توقعات بانضمام كوكب عطارد لاحقاً لتشكيل محاذاة نادرة وغير مألوفة، ستظهر الكواكب (الزهرة، والمريخ، والمشتري، وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وكوكب زحل المعروف بحلقاته المميزة، بالإضافة إلى كوكبَي نبتون وأورانوس)، ولكن رؤيتهما ستتطلب استخدام تلسكوب لبُعدهما عن الأرض.