هل يمكن علاج السرطان بـ«CHATGPT»؟

واشنطن (الاتحاد)

قام علماء بقيادة فريق في جامعة كولومبيا الأميركية بتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بكيفية تغير سلوك الجينات داخل الخلايا، مما قد يسهم في زيادة تفهم أسباب وظروف الإصابة بالسرطان والأمراض الوراثية، بل ربما يمهد الطريق للعلاجات الجينية الخاصة بتلك الأمراض، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقام الباحثون بتدريب أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي خوارزمية يطلق عليها اسم «محول التعبير العام»، أو GET، باستخدام نهج مشابه للنهج الذي يستخدمه منشئو برنامج ChatGPT.

وبينما تعلمت ChatGPT قواعد اللغة، تعلمت GET القواعد الأساسية التي تحكم الجينات، أي كيفية تشغيلها أو إيقاف تشغيلها مثل مفتاح الإنارة، أو مثل التحكم في مستوى الصوت. تحدد هذه العملية المعقدة، المعروفة باسم التعبير الجيني، البروتينات التي نصنعها وما إذا كنا نصنعها بالكميات الصحيحة، وهو عمل حاسم بالنظر إلى أن البروتينات تلعب دوراً في كل عمل تقريباً بالجسم، من مكافحة المرض وتنظيم الحركة والتنفس حتى التفكير. على الرغم من أن GET ما زال في مرحلة مبكرة بكثير من التطوير، إلا أنه يمكن أن يلعب دوراً مشابهاً لنظام الذكاء الاصطناعي الـ AlphaFold2، الذي يتنبأ بالبنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات. وقد حصد جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024. ومن المعروف أن تنظيم الجينات وهيكل البروتينات كلاهما أساسي للحياة، والمشاكل في أي منهما يمكن أن تؤدي إلى المرض.

وقال راؤول ربادان، أحد مؤلفي ورقة الدراسة الجديدة في مجلة نيتشر ومدير برنامج علم الجينوم الرياضي في كولومبيا، إن علم الأحياء يتحول الآن إلى علم تنبئي. وتابع «نحن نشهد ثورة في علم الأحياء».