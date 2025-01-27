الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

العالم يترقب أول سباق بين البشر والروبوتات

الصين تستضيف أول سباق بين البشر والروبوتات في العالم
27 يناير 2025 12:17

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الصين عن استضافة أول سباق نصف ماراثون في العالم سيجمع بين 12,000 عدّاء بشري وعشرات من الروبوتات ذات القدمين من 20 شركة تقنية مختلفة.

 
سيُعقد هذا الحدث الفريد في العاصمة الصينية بكين في أبريل المقبل، ليكون بمثابة اختبار تقني عالمي للقدرات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. .
اقرأ أيضاً..الروبوتات تقتحم مجالات أوسع في حياتنا اليومية
سيكون السباق عبارة عن نصف ماراثون يغطي مسافة تبلغ حوالي 21 كيلومترًا، ويُقام في منطقة التطوير الاقتصادي والتكنولوجي في بكين (E-Town) الواقعة في حي داسينغ الصناعي بالعاصمة.  

تُعد E-Town مركزًا رئيسيًا يضم أكثر من 100 شركة تعمل في تصنيع مكونات الروبوتات، والآلات الكاملة، والتطبيقات ذات الصلة، حيث تسهم بنحو 50% من إنتاج المدينة البالغ قرابة 10 مليارات يوان (1.1 مليار جنيه إسترليني)، وفقًا للسلطات المحلية.  

من المتوقع أن يشارك في الحدث حوالي 12,000 متسابق من البشر والروبوتات، مع تقديم جوائز لأفضل ثلاثة متسابقين.  

وتمت دعوة شركات ومؤسسات بحثية ونوادي روبوتات وجامعات عالمية للمشاركة في إدخال الروبوتات البشرية في الماراثون.  

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة الإمارات
الإمارات ترسي منظومة صحية رائدة إقليمياً وعالمياً

شروط المسابقة:

 تم تحديد مجموعة من الشروط الدقيقة للمشاركة في السباق، والشرط الرئيسي للمشاركة هو أن تكون جميع الروبوتات المتنافسة ذات مظهر وهيكل إنسانيين مع قدرة على المشي أو الركض بحركتين. ويجب أن يتراوح ارتفاع الروبوتات بين 0.5 و2 متر، مع امتداد لا يقل عن 0.45 متر من مفصل الورك إلى باطن القدم، بحسب تصريح مسؤولي E-Town.  

كما يُسمح بمشاركة الروبوتات التي تعمل بالتحكم عن بُعد وتلك التي تعمل بشكل مستقل تمامًا، مع إمكانية استبدال البطاريات أثناء السباق.  

وقالت السلطات المحلية: "ستركز منطقة E-Town في بكين على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتصنيع منتجات روبوتات بشرية متقدمة، وتطوير نظام بيئي ابتكاري على أعلى مستوى".

أهمية السباق لتطوير الروبوتات في الصين
تسعى الصين من خلال هذا السباق إلى تعزيز تطوير الروبوتات البشرية كجزء من استراتيجيتها الوطنية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقلال التكنولوجي. كما يُعتبر هذا السباق جزءًا من خطة الصين طويلة الأمد لتعزيز قدرة الروبوتات على محاكاة الأنشطة البشرية في مجالات عدة، بما في ذلك العمل والمجالات الترفيهية والرياضية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بكين
الروبوت
الصين
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اليوم 11:32
نازحون ينتظرون فحص مركباتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
آلاف النازحين يستأنفون العودة إلى شمال غزة
29 يناير 2025
أحد سكان قرية يارون يتحدث مع جنود لبنانيين منتشرين لمنع دخول البلدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد أممي باستخدام «القوة المميتة» ضد العائدين بجنوب لبنان
29 يناير 2025
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وصول أول وفد روسي رفيع المستوى إلى سوريا
29 يناير 2025
مبنى المؤسسة العامة للنفط في طرابلس (رويترز)
الأخبار العالمية
«المؤسسة الوطنية للنفط»: العمل مستمر في موانئ ليبيا
29 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©