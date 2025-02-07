14 ممثلاً عربياً على شاشة رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يشارك 14 ممثلاً وممثلة من الفنانين العرب في مسلسلات رمضان، منهم من يعود من خلالها بعد غياب، ومنهم من يواصل ظهوره المتوالي، أو يحضر للمرة الأولى، وتتنوع مشاركاتهم ما بين البطولة المطلقة والأدوار المساعدة.



سليمان.. «أهل الخطايا»

يعود جمال سليمان بعدما غياب العام الماضي، بمسلسل «أهل الخطايا» مع سوسن بدر ومحمد ثروت، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وكان قد شارك في العام قبل الماضي في «عملة نادرة»، ومن قبله «الاختيار 3» و«مين قال؟» و«أفراح إبليس»، و«صديق العمر» و«أفراح القبة» و«نقطة ضعف» و«سيدنا السيد» و«الشوارع الخلفية» و«قصة حب» و«حدائق الشيطان».



إياد.. «ظلم المصطبة»

يواصل إياد نصار حضوره من خلال «ظلم المصطبة» مع ريهام عبدالغفور، ويُعد من أكثر الفنانين العرب حضوراً في دراما رمضان المصرية منذ جسد شخصية حسن البنا في مسلسل «الجماعة» عام 2010، وقد شارك من قبل في مسلسلات «المواطن إكس» و«سر علني» و«موجة حارة» و«أفراح القبة» «حارة اليهود» و«هذا المساء» و«ليالينا 80» و«النهاية» و«الاختيار 2» و«تغيير جو» و«صلة رحم».



رياحنة.. «حكيم باشا»

يحضر منذر رياحنة من خلال مسلسل «حكيم باشا» مع مصطفى شعبان، الذي تعاون معه العام الماضي في «المعلّم»، وكان رياحنة قد حقق نجاحاً لافتاً منذ شارك في «خطوط حمراء» عام 2012، وقدم بعده «العقرب» و«أنا عشقت» و«السيدة الأولى» و«واحة الغروب» و«الحرباية» و«أبو عمر المصري» و«ملحمة موسى» و«راجعين يا هوى» و«الاختيار 3» و«جعفر العمدة».



نور.. «جودر»

تواصل نور حضورها من خلال الجزء الثاني من «جودر» مع ياسر جلال، وتُعد من أكثر الفنانات العرب حضوراً في الدراما الرمضانية المصرية، حيث شاركت العام الماضي في «جودر 1» ومن قبله «راجعين يا هوى»، و«ضل راجل» و«رحيم»، و«البرنس»، و«سرايا عابدين»، و«الاكسلانس»، و«العميل 1001».



عائشة.. «الغاوي»

تشارك عائشة بن أحمد التي تشارك في «الغاوي»، وكانت شاركت العام الماضي في «من دون سابق إنذار»، ومن قبله «مذكرات زوج» و«ملف سري» و«لعبة نيوتن» و«أبو جبل» و«السهام المارقة» و«نسر الصعيد» و«شهادة ميلاد».



كندة.. «جاني في المنام»

تعود كندة علوش بعد غياب 9 سنوات، وتشارك في «جاني في المنام»، وقد شاركت من قبل في مسلسلات «البلطجي»، و«نيران صديقة»، و«على كف عفريت»، و«عد تنازلي»، و«دلع بنات»، و«العهد: الكلام المباح».



طافش.. «من دون مقابل»

تعود نسرين طافش من خلال «من دون مقابل»، وكانت آخر مشاركة رمضانية لها الجزء الأول من «المداح» 2021، ويحضر نيقولا معوض من خلال «ضل حيطة»، وشارك من قبل في «ونوس»، و«أمر واقع»، و«خيط حرير».



نيكول.. «وتقابل حبيب»

بعد غياب 10 سنوات، تعود نيكول سابا من خلال «وتقابل حبيب»، وكانت شاركت في «عدى النهار» عام 2008، و«عصابة بابا وماما»، و«نور مريم»، و«فرق توقيت»، و«ألف ليلة وليلة».



طرابلسي في «النُص»

تشارك سامية طرابلسي في «النُص» مع أحمد أمين، وكانت شاركت العام الماضي في «جودر»، ومن قبله «الصفارة» و«الاختيار 2» و«مكتوب عليا» و«النمر» و«الطبال». وبعدما شاركت دانا حلبي في حلقة وحيدة العام الماضي في «كوبرا»، تحضر العام الحالي في «الحلانجي».



ميس.. «الحب كله»

تعود ميس حمدان بعد 8 سنوات بمسلسل «الحب كله»، وكانت بدأت مشاركتها في الدراما المصرية عام 2009 في «المصراوية 2»، ثم «طرف ثالث» و«النار والطين» و«كيكا ع العالي» و«طريقي».



أسيل.. «لام شمسية»

تخوض أسيل عمران تجربتها الأولى في الدراما المصرية في «لام شمسية» مع أمينة خليل، وكان سبق لها المشاركة في عدد من المسلسلات العربية، منها «ممنوع التجول» و«إجازة» و«ماذا لو» و«هارون الرشيد»، وهو ما يتكرر مع سارة أبي كنعان التي تشارك في «الشرنقة».