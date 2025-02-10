إنجي المقدم.. مع «سيد الناس»

سعيد ياسين (القاهرة)



تشارك إنجي المقدم في سباق رمضان المقبل بمسلسلين جديدين تعود من خلالهما بعد غياب 3 أعوام، الأول هو «سيد الناس» الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الشعبية، ويحمل العديد من المفاجآت، وتقدم فيه شخصية تعتبرها محطة مهمة في مشوارها الفني، لسيدة شعبية لأول مرة في مسيرتها التي بدأتها عام 2007.



ويشارك في البطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وأحمد رزق، وخالد الصاوي، وسلوى عثمان، وأحمد زاهر، وريم مصطفى، ورنا رئيس، وإخراج محمد سامي.

والمسلسل الثاني «كامل العدد 3» الذي يدور في إطار كوميدي، حول زوجين يتعرضان مع أولادهما للعديد من التحديات اليومية، وتجسد فيه شخصية سيدة تعمل في مجال علم الطاقة، وتواجه العديد من المواقف الصعبة، ويشاركها البطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وأحمد كمال وتميم عبده ومريم الخشت، وإخراج خالد الحلفاوي.

وقد عرض لانجي المقدم في نوفمبر الماضي مسلسل «وتر حساس» مع صبا مبارك ومحمد علاء، وإخراج وائل فرج، وتناول خبايا النفس من خلال 3 سيدات تربطهن علاقة صداقة، وجسدت فيه شخصية محامية طموح، تواجه صراعات كثيرة، كما عرض لها في يناير الماضي مسلسل «سراب» مع خالد النبوي ونجلاء بدر ويسرا اللوزي وإخراج أحمد خالد، وجسدت فيه شخصية مديرة مدرسة.



وكانت إنجي المقدم شاركت من قبل في عدد من المسلسلات الرمضانية، ومنها «طرف تالت» و«تحت الأرض»، و«شربات لوز» و«سرايا عابدين»، و«فرق توقيت»، و«ذهاب وعودة»، و«ولد الغلابة»، و«شهادة ميلاد»، و«سقوط حر»، و«ليالي أوجيني»، و«هجمة مرتدة»، و«الاختيار 2».