«الحمرية» تحتفل بـ «حق الليلة»

أبوظبي (الاتحاد) نظمت بلدية الحمرية مجموعة من الفعاليات المتنوعة للاحتفال بفعالية «حق الليلة»، ليلة النصف من شعبان، وتميزت الفعالية بتنوعها وجمالياتها، حيث شملت سلسلة من الفقرات الممتعة والنشاطات التي لاقت استحساناً واسعاً من الحضور، وذلك في حديقة الحي الشرقي للسيدات.وفي إطار جهودها الحثيثة، تسعى البلدية إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتواصل بين أفراد المجتمع، مع الحفاظ على العادات والتقاليد الإماراتية والشعبية المتوارثة، بهدف إثراء تجربة الأجيال، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن والمجتمع. وتضمنت الاحتفالية توزيع الحلوى على الأطفال والسيدات، إلى جانب إقامة العديد من المسابقات والألعاب الترفيهية للأطفال، وإقامة ركن للتصوير وركن آخر للحناء، علاوةً على توفير عربات مخصصة لتقديم المأكولات الشعبية، والتي قوبلت بالفرح من الأطفال والأمهات المشاركين في الفعاليات، مستمتعين بأجواء هذا اليوم المميز مع اقتراب شهر رمضان الكريم. وقال مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية: «نحرص على إحياء هذه المناسبة التراثية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالماضي الجميل، وتسعى البلدية إلى ربط الأجيال بمفردات الماضي التي تثري حاضرهم، وتزيد من تمسكهم بجذورهم العريقة، حفاظاً على العادات والتقاليد الإماراتية والشعبية المتوارثة». وأضاف: شملت مبادرات وأنشطة البلدية الكثير من الورش الفنية والتراثية التي تناسب الفئات العمرية المستهدفة، وعاش فيها الأطفال تجارب ممتعة ومسلية، بالإضافة إلى المسابقات الشعبية والتحفيزية التي تفاعل معها الأطفال المشاركين. وأكد الشامسي على إقامة البلدية لفعالية داخلية استهدفت الكوادر الوظيفية من مختلف الإدارات والأقسام البلدية شملت توزيعات «حق الليلة»، وهدفت الى تعزيز جودة الحياة لموظفي بلدية الحمرية، عبر توزيعات تراثية وتذكارية على مختلف موظفي الإدارات والأقسام، بهدف إسعادهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الفعاليات التراثية الأصيلة. وذكر أن الهدف الرئيس من الفعاليات، هو التواصل مع الفئات المجتمعية كافة، وإسعاد المشاركين، خصوصاً فئة الأطفال، وترغيبهم بتراث الأجداد وترسيخ العادات الإماراتية الأصيلة، مشيراً إلى حرص بلدية الحمرية على إحياء هذه المناسبة سنوياً، لأنها تمثل مناسبة تراثية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموروث الشعبي في دولة الإمارات.