سلطان بن أحمد القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة «شكراً»

الشارقة (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بالدورة التاسعة لجائزة «شكراً» لموظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وفاز بجائزة هذا العام كل من: عائشة المازمي وأحمد محمد، من فئة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومن فئة قناة الشرقية من كلباء فازت شيخة أحمد الكتبي، ومن فئة قناة الوسطى من الذيد فاز محمود عبد القادر صالح، كما شمل التكريم المسؤولين المباشرين للفائزين.

وحضر حفل التكريم إلى جانب سموه، كل من: محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومديري القنوات الفضائية والإذاعات بالهيئة.

استهل حفل تكريم الجائزة بكلمة ألقاها سالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وقال: الحفل السنوي أصبح تقليداً راسخاً في الهيئة، يعكس التزامها بتكريم المبدعين وتحفيز الموظفين الذين رفعوا راية الهيئة عالياً، وساهموا في تحقيق رسالتها التي رسمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعلن مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن أحدث التعديلات التي شملتها الجائزة في آلية التصويت، حيث يعتمد القرار النهائي لاختيار الفائزين بنسبة 30% على تقييم لجنة التحكيم، و70% على تصويت الموظفين في يوم الحفل.

وأشار إلى أهمية الجائزة في دعم رسالة الهيئة ونجاحها الكبير في إيصال وتحقيق رؤيتها ورسالتها. وقال: إن النجاحات التي حققتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لم تكن وليدة المصادفة، بل ثمرة جهود موظفيها المتميزين المبدعين، الذين نحتفي بهم لأنهم حجر الأساس في مسيرة النجاح، وجائزة «شكراً» ليست مجرد تكريم بل رسالة تقدير لكل موظف جعل التميز هدفاً والإبداع منهاجاً.

وقدم مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في ختام كلمته التهنئة للفائزين بجوائز دورة هذا العام، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على تحفيز موظفيها لما لذلك من دورٍ كبير في دفع جهودها نحو مزيد من التميز والتقدم في رسالتها الإعلامية.

وشاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام والحضور خلال الحفل مادة مرئية، تناولت مسيرة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ورؤيتها ورسالتها وتطورها منذ تأسيسها قبل أكثر من 36 عاماً عملت فيها على تقديم رسالة إعلامية متميزة، أبرزت مدى التزامها بمعايير العمل الإعلامي الرصين، كما تم تقديم مادة مرئية عن الجائزة وأهميتها وما تعمل عليه من تحفيز للموظفين، وعرض فني قدِّمت فيه مجموعة من اللوحات الفنية الضوئية برفقة الموسيقى.

وكان سموه قد تجوّل فور وصوله، في المعرض المخصّص للموهوبين من موظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والمقام على هامش فعالية التكريم، وذلك في إطار البرامج التي تقدمها الهيئة لدعم الموظفين، لتعزيز أهمية ممارسة الأنشطة المتنوعة، التي تعمل على تشجيع الموظفين لهواياتهم وتعزيزها وتطوير مواهبهم.

واطلع سموه خلال الجولة على ما يتضمنه المعرض من الأجنحة المختلفة، والذي يشارك فيه عدد من الموظفين والموظفات في الهيئة واستمع سموه إلى شرحٍ مفصّل من المشاركين والمشاركات على ما يقدمونه مما أبرز الجوانب الفنية والمهارات.

واشتمل المعرض على مشاركات متعددة، شملت أعمالاً مبدعة منها مشغولات يدوية ورسومات فنية وأعمال تركيبية وإلكترونيات وتصوير فوتوغرافي، عكست تنوع الهوايات والاهتمامات للمشاركين.

وتعتبر جائزة «شكراً» التي انطلقت قبل 9 أعوام، إحدى المبادرات المتميزة التي تنظمها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لتكريم موظفيها لما قدموه من نماذج متميزة خلال مسيرتهم العملية، ووسيلة لتقدير ومكافأة الجهود التي يبذلها العاملون، وذلك عبر تطوير وتحسين إجراءات وأساليب العمل داخل الهيئة، والتعاون الفعّال مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في ذات المجال.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتثمين الأعمال، وتسليط الضوء على الموظف المتميز في مجاله الإبداعي وتكريمه على روح المبادرة وزيادة الإنتاجية، وإضفاء جو من التنافس الإيجابي في بيئة العمل، وحثّ الموظفين على تقديم خدمات أفضل ذات كفاءة وجودة عالية.