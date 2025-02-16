طائرة المستقبل في سماء أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ترسخ أبوظبي مكانتها مركزاً عالميّاً لحلول التنقُّل الذكي ذاتيِّ القيادة، وتطبيقاته جواً وبراً وبحراً. وفي هذا الإطار، نظَّمت شركتا «أدفانسد موبيلتي هاب»، و«ليفت إيركرافت الشرق الأوسط» عرضاً حياً ناجحاً للطائرة «هيكسا» الكهربائية الرياضية الخفيفة، وسلَّطت الضوء على أحدث تقنياتها ومميِّزات السلامة المتقدِّمة بها، ونظام الدفع الصديق للبيئة.

وصُمِّمَت HEXA لإحداث تحوُّل جذري في التنقُّل الجوي الرياضي الخفيف من خلال عصا التحكُّم ثلاثية المحاور، ونظام الطيار الآلي ثلاثي المحاور، وآلية الدفع الكهربائي بالكامل، ما يوفِّر تجربة طيران آمنة، وسهلة الاستخدام، وخالية من الانبعاثات تُسهم في تعزيز مفهوم التنقُّل الجوي الشخصي. وأُجرِيَ العرض ضمن فعاليات «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025»، و«السوق العالمي للطيران المستدام»، برعاية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، والهيئة العامة للطيران المدني، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل».