القرية التراثية بـ«مليحة» تحتضن «أيام الشارقة التراثية»

الشارقة (وام)

انطلقت أيام الشارقة التراثية في القرية التراثية بمدينة مليحة بمشاركة شعبية واسعة وحضور غفير، وترحيب لافت من المجلس البلدي لمليحة وأهاليها.

افتتح فعاليات الأيام الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس الهيئة العليا المنظمة لفعاليات أيام الشارقة التراثية، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات في المدينة، والضيوف والمهتمين بالتراث الشعبي المحلي.

وقال د. المسلم «يملؤنا الفخر ونحن نتجول في القرية التراثية لهذه المدينة الأثرية المهمة، ونرى حجم اعتزاز الناس فيها بتاريخهم وتمسّكهم بجذورهم وقدرتهم على نقل تراثهم الحيّ لأبنائهم، الذين شاركوا في بعض الفقرات الفنية الشعبية وعدد من الحرف التراثية، مقدمين صورة حية ومعبرة للفخر بماضي الآباء والأجداد».

وقد شاهد الضيوف، خلال جولتهم على مرافق القرية التراثية، الفنون الشعبية المتنوعة والرقصات التراثية، إلى جانب اطلاعهم على سوق الحرفيين وما يضمه من الحرف التراثية المحلية.

كانت الصقور والخيول والجمال حاضرة أيضاً، باعتبارها من أبرز مفردات البيئة المحلية، إضافةً إلى معالم البيئة البدوية مثل خيام الشعر ومجالس الضيوف ومشاهد من الحياة اليومية القديمة.