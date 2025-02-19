"أبوظبي للإعلام" تكشف عن دورتها البرامجية لشهر رمضان 2025

كشفت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك لعام 2025، وذلك خلال حفل استثنائي استضاف كوكبة من أبطال ونجوم الأعمال الدرامية المشاركين في الإنتاجات الفنية المميزة التي ستُعرض على قنواتها التلفزيونية خلال الشهر الفضيل.





واستعرضت الشركة خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة أبوظبي باقة البرامج والمسلسلات التي ستُعرضها قنوات "أبوظبي" و"الإمارات" و"بينونة" و"ماجد" وتطبيق ADtv، والتي تتضمن مجموعة متميزة من البرامج الدينية والحوارية والاجتماعية والترفيهية التي تناسب كافة أفراد الأسرة ، وذلك بالإضافة إلى 12 عملاً درامياً متنوعاً، من بينها 8 أعمال حصرية من إنتاج أبوظبي للإعلام، تنقسم إلى 6 مسلسلات إماراتية ومسلسلين عربيين تعكس التزام الشركة بتقديم إنتاجات درامية وترفيهية بمعايير عالمية وعالية الجودة.





وحضر الحفل الذي أقيم في العاصمة أبوظبي، راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الرسمية والإعلامية البارزة في المشهد الإعلامي وصناعة الدراما.





في حين تألق على "السجادة الحمراء" كوكبة من النجوم والفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب.





وتضم الدورة البرامجية باقة متميزة من البرامج الرمضانية الهادفة والترفيهية وبرامج المسابقات، ومن بينها "مجالس محمد بن زايد" و"بيوتنا قوة مجتمعنا" و"قلبي اطمأن" و"الشارة" و"الإمام الطيب". وتتضمن أيضاً مجموعة من الإنتاجات الدرامية الإماراتية الحصرية التي تشمل مسلسل "البوم2" و"الباء تحته نقطة" و"سكواد" و"شغاب" و"بو هلال وعياله" و"عالم ماجد"، بالإضافة إلى إنتاجين عربيين حصريين هما مسلسلا "الأميرة" و"وش سعد". كما ستعرض الشبكة أيضاً مسلسلات "تحت الأرض" و"فهد البطل" و"جودر 2" و"شهادة معاملة أطفال" .





تعزيز المشهد الإعلامي



وبهذه المناسبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: "تنسجم دورتنا البرامجية الرمضانية المقبلة مع مستهدفاتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز المشهد الإعلامي من خلال الابتكار والتحديث في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي، إلى جانب تعزيز مكانة الشركة الريادية في الإعلام العربي من خلال تقديم المحتوى الحصري والجودة الإنتاجية العالية، فضلاً عن الاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة بناء منظومة إعلامية وطنية شاملة ومتكاملة.



إذ حرصنا من خلال الدورة البرامجية على تلبية تطلعات الجمهور المحلي والعربي، والوصول إلى كافة أفراد المجتمع وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم، إذ تعكس الدورة البرامجية التنوع الثقافي والفكري للجمهور العربي، وتجمع بين الإنتاجات الدرامية المميزة والبرامج الترفيهية والمحتوى المخصص للشباب والأطفال".











باقة متميزة من البرامج التلفزيونية



وتنطلق البرامج الرمضانية على قناة "أبوظبي" تحت شعار "هل هلالك أبوظبي دارك"، فيما تحمل قناة "الإمارات" شعار "رمضان يانا والخير لفانا"، في تأكيد على الارتباط الوثيق بين المحتوى الذي سيتم تقديمه للجمهور المحلي والعربي.

وتشمل الدورة الرمضانية المقبلة باقة من البرامج المتنوعة والهادفة، إذ تعرض قناة الإمارات برنامج "مجالس محمد بن زايد" الذي يستعرض محاضرات متنوعة من مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي تستقطب مجموعة من العلماء من مختلف دول العالم لمناقشة مواضيع علمية ودينية وثقافية تهم المجتمع، بالإضافة إلى عرض فلرات "أكملوا المسيرة" على قناة الإمارات عن رجال في الإمارات شقوا دروب التاريخ وامضوا عمرهم في خدمة الوطن والمجتمع وكانت لهم بصمة في تاريخ الدولة.



وتعرض قناة أبوظبي برنامج "بيوتنا قوة مجتمعنا" الذي يقدم للمشاهدين تجربة غنية أساسها الحوار البسيط والشيّق بين ضيفين يعبران عن صوت المجتمع، يشاركان قصصهما وتحدياتهما مع خبير يقدم لهما النصح والإرشاد حول التعامل مع التحديات، وذلك من خلال منظور مختلف يقود إلى حياة أكثر انسجاماً واستقراراً وأكثر ترابطاً وتماسكاً.





ويطل كذلك الشاب الإماراتي "غيث" عبر قناة أبوظبي الذي يواصل مد يد العون للمحتاجين والعائلات التي أنهكها الفقر في الموسم الجديد من البرنامج الشهير "قلبي اطمأن"، مجسداً أسمى معاني الخير والإنسانية، وبما يعكس رسالة ونهج دولة الإمارات في مساعدة وإغاثة الملهوفين وتعميق أواصر الأخوة الإنسانية في كل بقاع الأرض.





وتقدم قناتا الإمارات وبينونة البرنامج التراثي الشهير "الشارة" الذي تقدمه حصة الفلاسي بموسم جديد، بالإضافة إلى البرنامج الديني "بالحكمة" الذي يستضيف نخبة من أصحاب الفضيلة التابعين لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي – أبوظبي، للإجابة على أسئلة تتعلق بمجال الفتاوى على قناة الإمارات.





كما ستقدم القناتان أبوظبي وبينونه برنامج "أهل العطاء" الذي يعرض في سلسلة حلقات درامية قصصاً إنسانية تخوض صراعات الوحدة وفقدان الانتماء حيث تتدخل في كل حلقة مؤسسة ما لمساعدة هؤلاء الأشخاص من خلال تقديم العلاج النفسي وتأهليهم للاندماج في المجتمع، وذلك بالإضافة إلى برنامج الطبخ الجديد "عشان صحتك يا غالي" مع الشيف شامي على قناتا الإمارات وبينونه.





العلم والمعرفة





فيما تعرض "قناة أبوظبي" حصرياً البرنامج العلمي والمعرفي "دقائق"، والبرنامج الحواري "نسائم 3" الذي يختص بشؤون الأسرة بالتزامن مع قناة بينونة، والبرنامج الديني "الإمام الطيب" الذي يقدمه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ويتناول عدداً من القضايا الحياتية والفكرية على قناة أبوظبي، وبرنامج "نكهات شبابية" الذي يأخذ المشاهدين في رحلة ممتعة في عالم الطهي بأسلوب شبابي وحيوي، إلى جانب البرنامج الحواري "قهوة مع هند" الذي تقدمه الفنانة التشكيلية هند خليفات في قالب انساني عميق في أحاديثها مع ضيوفها. والبرنامج الديني "صوت الحناجر" على قناة الإمارات

إنتاجات إماراتية حصرية وأعمال درامية متميزة





وعلى صعيد الأعمال الدرامية، تشمل قائمة الإنتاجات الإماراتية الحصرية التي ستعرضها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، المسلسل التاريخي الاجتماعي "البوم2 "، الذي يعود بموسمه الثاني بعدما حقق نسب مشاهدة عالية خلال عرض موسمه الأول في العام الماضي على شاشة قناة أبوظبي، ليستكمل قصة شهاب الذي يسعى لتوسيع شبكة النقل البحري التي أسسها، وفتح نشاط جديد للتجارة في الشاي ليصطدم بمجموعة من التجار الذين يهددون عمله ويتسببون في خسارته.





وتعرض قناة أبوظبي أيضاً مسلسل المغامرات الشبابي "سكواد"، الذي يجمع بين خبرة عمالقة التمثيل وطموح الجيل الجديد بمشاركة الفنان الاماراتي جمعة علي ومجموعة من الشباب الذين يمثلون طموح ومستقبل الدراما الإماراتية ومن بينهم عبدالله صنقور، عمر صعب، احمد المازم، مُقدّماً تجربة درامية فريدة تواكب العصر، حيث يتنافس مجموعة من لاعبي الفيديو في بطولة عالمية تدور بينهم صراعات مختلفة تتعلق بعالم هذه الألعاب.





ويضم المسلسل الدرامي التشويقي "شغاب" الذي تعرضة قناة الإمارات، نخبة من نجوم الدراما الإماراتية، منهم أحمد الجسمي وحبيب غلوم ونجم الشباب مروان عبدالله صالح والوجه الاماراتي الجديد حميد العوضي الذي يشارك مروان البطولة، ويسلط العمل الضوء على تجارب إنسانية من مختلف المجتمعات في ثلاث حقب زمنية و التي تشكل النسيج الإماراتي من مختلف إمارات ومدن وقرى الدولة، في قالبٍ غني يعكس التنوع في العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي في حلقات تتزاحم فيها الشخصيات والأحداث بأسلوب تفاعلي ومشوق.





وبدورها، تقدم قناة الإمارات مسلسل الكوميديا الاجتماعية "الباء تحته نقطة"، وهو مسلسل سيت كوم مع النجم الإماراتي الكوميدي جابر نغموش وفاطمة الحوسني، بمشاركة الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر والفنانة شكران مرتجى والفنان سعيد السعدي، قصة ثلاث صديقات إماراتيات في بداية الثمانينات، اتخذن قراراً حاسماً بإكمال دراستهن في مدارس محو الأمية، ليكتشفن أنفسهن الحقيقية خلال هذه التجربة.



وأنتجت أبوظبي للإعلام في الموسم الرمضاني لهذا العام أيضاً مسلسلي رسوم متحركة، الأول هو مسلسل "بو هلال وعياله" الذي سيعرض على قناة الإمارات، ويحتفي بالقيم الإماراتية الأصيلة والموجه لجميع أفراد العائلة. ويروي العمل قصة الجد الذي يقوم بتدريب أحفاده على ممارسات "السنع" وتشجيعهم للمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة بشكل مستدام. أما الثاني فهو "عالم ماجد" الذي سيعرض على قناة ماجد ويجمع لأول مرة كل شخصيات عالم ماجد المحببة للكبار والصغار في عمل كرتوني هادف، ليعلم الأطفال دروساً وعبراً وقيماً نبيلة من خلال تجارب ومغامرات شخصياتهم المفضلة.







6 مسلسلات عربية







وتضم باقة الأعمال الدرامية العربية التي انتجتها شركة أبوظبي للإعلام خلال الشهر الفضيل، المسلسل المصري التشويقي الحصري على قناة أبوظبي "الأميرة" ، مع النجمة ياسمين صبري والنجم نيكولا معوض والفنانين هالة فاخر ووفاء عامر وعابد عناني وعزت زين ومها نصار ومحمد دسوقي وهند عبد الحليم، وتدور أحدث المسلسل حول قصة زينب الأمير، الفتاة الذكية الطموحة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تعرفها على أسامة المهدي، المحامي الناجح، الذي يصر على الزواج منها مقدماً وعوداً بحياة وردية. وعلى الرغم من محاولاتها المتكررة للرفض والتمسك بمستقبلها، تجد زينب نفسها أمام واقع مرير بعد زواجها من أسامة، الذي يتحول من شريك حياة إلى شخصية نرجسية مهووسة بالسيطرة، ويصبح هاجسها الوحيد التخلص من سطوته بأي ثمن.

بالاضافة إلى مسلسل "وش سعد" الإماراتي المصري على قناة الإمارات ، ويقدم تجربة جديدة ومبتكرة والتعاون الأول بين الدراما الإماراتية والمصرية، والذي يقدم خلطة كوميدية فريدة بمشاركة النجم الاماراتي أحمد صالح والفنانة آيتين عامر ونجم الكوميديا الشبابية مصطفى أبو سريع، إلى جانب المذيعة الإماراتية المميزة حصه الفلاسي في تجربتها الدرامية الأولى، بما يعكس حرص الشركة على نقل الفنانين الإماراتيين للأسواق الدرامية العربية من باب التشجيع ودعم الدراما الإماراتية بالخبرات والأعمال المشتركة.

وتعرض قناة أبوظبي أيضاً المسلسل المصري الكوميدي "شهادة معاملة أطفال"، من بطولة نجم الكوميديا المصري الشهير محمد هنيدي، ومشاركة الفنانين نهى عابدين وصبري فواز ووليد فواز وسما إبراهيم، وهو من إخراج وائل فرج. وتدور أحداث هذا العمل في إطار كوميدي طريف حول محامي معروف اسمه "عبد الستار كعو"، يدخل في غيبوبة كاملة لمدة 20 عاماً بعد أن تنقلب سيارته نتيجة حادث سير، تضعه في مصير مجهول، إلى أن تحدث له معجزة تجعله يعود إلى وعيه مرة أخرى، فيقرر أن يبدأ حياة جديدة.

كما يعود الفنان ياسر جلال بالموسم الثاني من مسلسل الفانتازيا المصري "جودر 2" على قناة أبوظبي، الذي رُسمت أقداره قبل ميلاده، ليأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالغموض والتشويق في إطار درامي ثري ومبتكر، ويشاركه بطولته ياسمين رئيس ونور اللبنانية وأحمد بدير وعايدة رياض، إلى جانب المسلسل السوري الدرامي الاجتماعي "تحت الأرض" الذي سيعرض على قناة أبوظبي من إخراج مضر إبراهيم، والذي يجمع الفنانين مكسيم خليل وسامر المصري وفايز قزق وكارمن لبس ولجين إسماعيل وروزينا لادقاني ولين غرة وغيرهم من أبرز الممثلين السوريين واللبنانيين. ويروي العمل قصة مليئة بالتشويق تدور أحداثها في مدينة دمشق السورية بمطلع القرن الماضي، وتحديداً في عام 1900، وذلك في إطار درامي اجتماعي يتناول الصراع بين التُجار في تلك الفترة.

وتعرض القناة أيضاً مسلسل "فهد البطل" من بطولة الفنان أحمد العوضي مع ميرنا نور الدين ولوسي ويارا السكري ومحمود البزاوي وكارولين عزمي وحجاج عبد العظيم. ويقدم المسلسل قصة مليئة بالدراما والتشويق، حيث تبدأ أحداثه بجريمة قتل العمدة غلاب لشقيقه، والد "فهد"، ما يدفع فهد إلى الهروب بصحبة أخته وأخيه الأطفال، ويتعرضون أثناء هروبهم ومحاولاتهم في العودة إلى الكثير من المصاعب والتحديات.



أحدث تقنيات الإنتاج





وحرصت شركة أبوظبي للإعلام على تبنّي أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج الجديدة، لضمان تقديم أعمال عالمية المستوى تعكس التزامها بالابتكار والجودة، حيث تشمل الدورة الرمضانية لهذا العام إنتاجات تستخدم أحدث أساليب التصوير والمؤثرات البصرية، بما يضمن تجربة مشاهدة استثنائية للجمهور. وسيتم عرض جميع الأعمال على تطبيق ADtv المجاني، منصة الفيديو حسب الطلب من شركة أبوظبي للإعلام، والذي يوفّر ترفيهاً حصرياً وعالي الجودة مجاناً للمشاهدين.

تجدر الإشارة إلى أن كافة مسلسلات وبرامج الدورة البرامجية الرمضانية لقنوات "أبوظبي" و"الإمارات" و"بينونة" ستُعرض مجاناً عبر موقعهما الإلكتروني وتطبيق ADtv المتوفر على منصات "آندرويد تي في" و"آبل تي في" و"آبل ستور" و"جوجل بلاي"، إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسلات.