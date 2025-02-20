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الترفيه

آبل تطرح هاتفاً جديداً منخفض السعر

آبل تطرح هاتفاً جديداً منخفض السعر
20 فبراير 2025 12:03

طرحت آبل الأربعاء جهازاً جديداً من آيفون 16 بسعر أقل من الهواتف الأخرى في السلسلة، في حين تسعى الشركة إلى إنعاش مبيعات أجهزتها الشهير.


وأكدت آبل أنّ آيفون 16 إي"iPhone 16e يتضمّن ميزات موجودة في أجهزة آيفون 16 الأغلى سعراً، بينها ميزات تتعلق بالذكاء الاصطناعي خاصة بـآبل وأخرى مرتبطة ببرنامج "تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إي آي".

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وقال نائب رئيس آبل لتسويق منتجات "آيفون" في العالم كاين درانس في بيان، إنّ "آيفون 16 اي يتضمّن ميزات لاقت استحساناً من مستخدمي سلسلة هواتف آيفون 16، بينها عمر البطارية والأداء السريع المدعوم بشريحة ايه 18 من الجيل الأحدث، ونظام كاميرا مبتكر، وذكاء اصطناعي خاص بـ"آبل".


يُباع الهاتف الجديد بدءاً من 599 دولاراً في الولايات المتحدة، مقارنة بـ799 دولارا لجهاز "آيفون 16" آخر، وسيكون متاحاً اعتباراً من 28 فبراير، بحسب شركة آبل.

إلى جانب شريحة كمبيوتر مصممة خصيصاً، سيكون "آيفون 16 اي" أول هاتف في السلسلة يستخدم مودم سي 1 C1 للاتصال اللاسلكي الخاص بـ"آبل".

وقد اعتمدت آبل لفترة طويلة على شركة "كوالكوم" لمودم أجهزة الـ"آيفون".

وكانت الشركة أعلنت أنّ إيراداتها بلغت 124,3 مليار دولار في ربع السنة الذي شهد موسم أعياد نهاية العام، لكن نمو المبيعات أتى أدنى من توقعات السوق.

وتأمل الشركة بأن ينجذب الزبائن إلى هواتف "آيفون" الجديدة المزودة بقدرات ذكاء اصطناعي خاصة بـ"آبل".

المصدر: وكالات
آبل
أيفون
الهواتف الذكية
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