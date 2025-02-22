شركات صينية تحتفي بروبوت "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي

أبدت شركات التكنولوجيا الصينية ثقتها في الشركات الناشئة المحلية المنخرطة في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي وعلى رأسها شركة "ديب سيك" التي كشفت عن روبوت للدرسة قبل أسابيع.

وقد أذهل روبوت الدردشة "آر 1"، التابع لشركة "ديب سيك" التي تتخذ مقرا لها في مدينة هانغتشو، القطاع التكنولوجي بأدائه المماثل لمنافسيه الغربيين ولكن بتكلفة أقل.

خلال المؤتمر العالمي للمطورين المخصص للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قال سون داشينغ، وهو موظف في شركة مصنعة لخوادم الذكاء الاصطناعي "تبذل بلادنا حاليا كل ما في وسعها لمواصلة التقدم".

وتحدثت جهات عارضة أخرى بفخر عن استخدامها نموذج "ديب سيك"، مع العلم أنّ الشركة الناشئة لم تكن ممثلة في المعرض الذي شهد أيضا عرض روبوتات بشرية كثيرة.

ويقول مارك فنغ، مدير المنتجات في شركة "موبفوا" المتخصصة في تصنيع روبوتات المحادثة "بما أنّ نموذج آر 1 من ديب سيك بات مُتاحا، نعتقد أن المجالات أو المنتجات المتعلقة بنماذج اللغات الكبيرة ستشهد تطورا أوسع".

ويقول ليان فنغ إنه قبل طرح "ديب سيك"، كان كثيرون يعتقدون أنّ الصين "غير قادرة على إنشاء نموذج كبير للذكاء الاصطناعي بقوة مماثلة للبرامج الأميركية".

ويرى فنغ أنّ الصين أثبتت قدرتها على تصميم برامج متطورة، فضلا عن أن لديها سلسلة توريد فاعلة جدا، مما يمنحها ميزة إضافية.

وأشارت شركة "ديب سيك" إلى أنها أنفقت 5,6 ملايين دولار أميركي فقط لابتكار نموذجها، وهو رقم منخفض جدا مقارنة بالمليارات التي أنفقتها المجموعات الأميركية على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.

ويقول ليان إن برنامج "ديب سيك" سيحدث ثورة جذرية في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويقول سون داشينغ من شركة "بويرساي كمبيوتر": "لا يزال لدينا مجال للتحسين (...) في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، سنرى مشهدا واعدا أكثر".