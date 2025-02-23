جايلز كلارك يكشف لجمهور «اكسبوجر» أسرار الصحافة الاستقصائية

الشارقة (الاتحاد)

أكد المصور الصحفي المخضرم جايلز كلارك أن التصوير الفوتوغرافي ليس مجرد التقاط لحظات عابرة، بل هو أداة قوية للتعبير عن قضايا إنسانية معقدة، تساهم في نقل صور حية للواقع الذي قد يغفل عنه الكثيرون.

جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2025» في الشارقة، حيث قدم نصائح قيمة للمصورين الطموحين، في جلسة تركزت حول مسيرة الصحافة الاستقصائية، وأهمية التصوير طويل المدى.

وفي حديثه، شدد كلارك على أهمية البحث العميق قبل بدء أي عمل صحفي، مؤكداً أن الكاميرا ليست إلا أداة، بينما يكمن جوهر القصة في الرؤية التي يحملها المصور. وأضاف: «الصحافة الاستقصائية، التي تتطلب وقتاً وجهداً لبناء سرد متكامل، لن تندثر رغم هيمنة وسائل الإعلام السريعة والمحتوى القصير على (السوشيال ميديا)».

وروى كلارك لمتابعيه بداية مشواره الصحفي الذي بدأ في سن التاسعة عشرة، حينما انتقل من مسقط رأسه في بريطانيا إلى برلين الغربية للعمل مساعداً للكاميرا في وكالة أنباء، حيث كان يلتقط الصور باستخدام أفلام 16 ملم، وفي وقت لاحق، انتقل إلى لندن ليعمل على طباعة الصور بالأبيض والأسود، قبل أن يصبح مسؤولاً عن تأسيس معمل للطباعة في نيويورك في الثلاثين من عمره.

وقد مرّ كلارك بتغيرات كبيرة في مسيرته، من العمل في مجال الأزياء والتلفزيون إلى تركيزه على الصحافة الاستقصائية بعد تغطيته لكارثة غاز بوبال في الهند عام 2007. وقال: «هذه الكارثة كانت بداية لمسيرتي في الصحافة التصويرية طويلة المدى، حيث بدأ اهتمامي بتوثيق القضايا الإنسانية الكبرى».

وأشار كلارك إلى أن العمل الصحفي لا يتوقف عند التقاط الصورة فقط، بل يتطلب فحصاً دقيقاً للمؤثرات الاجتماعية والسياسية التي تشكل القصة، وذكر أن القصص الإنسانية، مثل تلك التي وثقها عن ضحايا الكوارث، تتطلب الوقت لبناء الثقة مع الأشخاص الذين يتم تصويرهم، مؤكداً أن «التصوير الصحفي هو شهادة حية على ما يحدث في المجتمعات بعيدًا عن الأضواء».

كما أكد كلارك على أهمية التصوير الصحفي طويل المدى في عرض الواقع بكافة تفاصيله، قائلاً: «أنا لا أتابع الأخبار السريعة، ولا أهتم بالقصص التي تنتهي في لحظة، أركز دائماً على العمل الذي يستمر ويتطلب التزاماً طويل الأمد».

ونصح كلارك المصورين الطموحين بالتفكير النقدي والبحث المستمر، معتبراً أن «التصوير الصحفي هو وسيلة للتواصل مع الجمهور حول القضايا الكبيرة، ويتطلب أن يكون المصور جاهزاً لتقديم سرد طويل مدعوم بصور مؤثرة».

وتعد الدورة التاسعة لمهرجان «اكسبوجر 2025» حدثاً فريداً في مجال التصوير الفوتوغرافي، حيث يشارك أكثر من 300 مصور عالمي في هذا المهرجان الذي يقام في الجادة بالشارقة حتى 26 فبراير الجاري، ويوفر المهرجان فرصة فريدة لمحبي التصوير للاستمتاع بأعمال كبار المصورين والتعرف من كثب على آرائهم وأفكارهم.