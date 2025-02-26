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الذكاء الاصطناعي.. طبيب «عن بُعد»

الذكاء الاصطناعي.. طبيب «عن بُعد»
27 فبراير 2025 02:15

القاهرة (د ب أ) 

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ابتكر باحث ودكتور مصري جهازاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنه التنبؤ بأي حالات صحية غير طبيعية «عن بُعد» لمرضى السكري وإنقاذ أرواحهم، من خلال المراقبة، وتوفير المعلومات عن المرضى، مثل درجة حرارة الجسم، ومعدل النبض، ومستوى الجلوكوز، معتمداً على تكنولوجيا الإبر الدقيقة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ويقدم حلاً للمرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، من خلال المراقبة في الوقت الفعلي للحالات الصحية.
ويتيح الجهاز إمكانية تتبع مستويات الجلوكوز بشكل مستمر وبطريقة غير جراحية لمرضى السكري المستهدفين عبر جهاز قابل للارتداء غير مؤلم وذاتي الطاقة.

الذكاء الاصطناعي
التطبيب عن بعد
الرعاية الصحية
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