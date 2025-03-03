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أبرز الفائزين في حفل الأوسكار بنسخته الـ97

أبرز الفائزين في حفل الأوسكار بنسخته الـ97
3 مارس 2025 10:02

انطلقت مساء الأحد فعاليات النسخة 97 لحفل توزيع جوائز الأوسكار بمسرح دولبي في لوس أنجليس.

 

وتصدّر فيلم "أنورا" قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار الأحد، إذ حصد خمس مكافآت بينها في الفئات الرئيسية لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة.

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وفي ما يأتي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار التي أقيمت دورتها السابعة والتسعون الأحد في لوس أنجليس:

 

- أفضل فيلم -"أنورا"
- أفضل مخرج -شون بيكر "أنورا"
- أفضل ممثل -أدريان برودي "ذي بروتاليست"
- أفضل ممثلة -مايكي ماديسون "أنورا"
- أفضل ممثل في دور ثانوي -كيران كالكن "إيه ريل باين"
- أفضل ممثلة في دور ثانوي -زوي سالدانيا "إميليا بيريز"
- أفضل فيلم دولي -"آيم ستيل هير" البرازيل
- أفضل فيلم رسوم متحركة -"فلو"
- أفضل فيلم وثائقي - "نو آذر لاند"
- أفضل سيناريو أصلي -شون بيكر عن "أنورا"
- أفضل سيناريو مقتبس -بيتر ستروغان عن "كونكلايف"

المصدر: وكالات
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