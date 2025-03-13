دينا فؤاد: «حكيم باشا» يكشف مافيا تجارة الآثار

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل الممثلة المصرية دينا فؤاد حضورها في الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، من خلال مسلسل «حكيم باشا»، الذي يُعرض على شاشة تلفزيون «الشارقة»، وعدد من الفضائيات العربية، وتدور أحداثه في إطار مشوق حول تجارة الآثار، والصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة والفساد المرتبط بهذه التجارة.

العمل من بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ ورياض الخولي ومنذر رياحنة وسلوى خطاب، تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

وقالت دينا فؤاد إنها تجسد فيه شخصية مليئة بالتحديات تحمل الكثير من المفاجآت، وتعتبرها محطة مهمة في مشوارها، وهي تقوم بدور زوجة تتسم بالقوة والثبات، وتقف بجوار زوجها في أزماته، حيث تحيط به المؤامرات، حتى من أقرب الأقربين.

وأبدت سعادتها بالتعاون مجدداً مع مصطفى شعبان بعد غياب 15 عاماً منذ مشاركته بطولة مسلسل «العار» عام 2010.