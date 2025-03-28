سجين يختار الإعدام رميا بالرصاص

طلب رجل أميركي ثان محكوم عليه بالإعدام في ولاية كارولينا الجنوبية إعدامه رميا بالرصاص بعد خمسة أسابيع فقط من تنفيذ الولاية أول حكم بالإعدام رميا بالرصاص.

واختار ميكال م. الإعدام رميا بالرصاص، اليوم الجمعة، ومن المقرر تنفيذ الحكم في 11 أبريل المقبل. وكان ميكال م. أدين بقتل رجل شرطة باستخدام مسدس سرقه من كوخ الشرطي عام 2004.

وكان لدى ميكال خيار الإعدام رميا بالرصاص أو عن طريق الحقنة المميتة أو الكرسي الكهربائي.

وميكال أول سجين ينفّذ فيه حكم الإعدام في ولاية كارولينا الجنوبية منذ أن اختار براد سيجمون الإعدام رميا بالرصاص في 7 مارس الماضي.