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الترفيه

دبي تستضيف معرض "جي بي إيكس" الترفيهي الياباني

دبي تستضيف معرض "جي بي إيكس" الترفيهي الياباني
23 ابريل 2025 16:37

يستضيف مركز دبي للمعارض في "إكسبو سيتي" خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الحالي، فعاليات معرض "جي بي إيكس" الترفيهي الدولي (JPEX Entertainment Exhibition)، في واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية في المنطقة، والتي تقدم تجربة تفاعلية فريدة تمزج بين ثقافة البوب والأنمي (الرسوم المتحركة اليابانية) والفنون اليابانية المعاصرة، وذلك تعزيزا لمكانة دبي كوجهة عالمية حاضنة لفنون وثقافات العالم المختلفة.
ويعد "جي بي إيكس" أكثر من مجرد فعالية فنية، فهو احتفال نابض بالإبداع والخيال، ويجمع تحت سقف واحد نخبة من عشاق الأنمي والكوسبلاي والألعاب والدبلجة اليابانية، إلى جانب العروض الثقافية اليابانية الحية وورش العمل التفاعلية.
ويقام المعرض بمبادرة من أربعة من الشباب الإماراتيين الطموحين، وهم أصحاب فكرة تأسيس وتنظيم هذا الحدث العالمي الفني في دبي، انطلاقا من شغفهم باكتشاف سحر الثقافة اليابانية العريقة وتقديمها للجمهور في دبي.
ويهدف المعرض إلى أن يصبح المنصة السنوية الأكبر في دبي المتخصصة بثقافة البوب اليابانية؛ إذ يستقطب هذا العام مجموعة من أبرز نجوم الدبلجة والغناء في عالم الأنمي.
ومن بين أبرز النجوم اليابانيين الذين يستضيفهم الحدث العالمي هيروشي كيتاداني، وريوسي ناكاو، وشوتارو موركوبو، وأمل سعد الدين، الصوت العربي الأيقوني لشخصيات مثل المحقق كونان وعبقور والممرضة جوي في بوكيمون.
وسيقدم الضيوف عروضاً مباشرة وأداءً صوتياً حياً، بالإضافة إلى جلسات لقاء وتحية مع المعجبين، ما يمنح الزوار فرصة نادرة للقاء نجوم طفولتهم والتفاعل معهم.
كما يشمل المعرض مجموعة واسعة من الفعاليات، أبرزها مسابقات كوسبلاي تحت إشراف لجنة تحكيم محلية وعالمية، وبطولات ألعاب إلكترونية تشمل "Tekken، FC 25"، و"Super Smash Bros"، و"One Piece TCG"، فضلا عن فعالية منطقة الفنانين والباعة المحليين، وأركان ثقافية يابانية لتجربة ارتداء الكيمونو، وتعلم الخط الياباني، والمشاركة في حفل الشاي التقليدي، إلى جانب مساحات ترفيهية ومطاعم، وورش عمل، وزوايا صور تفاعلية.

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