الجمعة 25 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بالصور.. أطول كعكة بالفراولة في العالم

بالصور.. أطول كعكة بالفراولة في العالم
24 ابريل 2025 20:07

باستخدام 4000 بيضة وشاحنة محملة بالسكر والكريمة، حضّر طهاة فرنسيون متخصصون في الحلويات كعكة بالفراولة تمتد على 121,8 مترا، لتكون الأطول من نوعها في العالم.

استعان يوسف الغاتو بعشرين طاهيا لصنع قالب الحلوى الذي بلغ وزنه 1,2 طنا واستغرق تحضيره أسبوعا كاملا. وعُرض على طاولات في حلبة للتزلج على الجليد في دينة "أرجنتوي" في ضاحية العاصمة الفرنسية باريس ليتمكن السكان من معاينته.

تجاوز طول هذه الكعكة حلوى مماثلة أخرى بطول 100,48 متر حُضّرت في بلدة "سان ماورو تورينيزي" الإيطالية عام 2019.

واستُخدم في تحضير كعكة الغاتو 350 كيلوغراما من الفراولة، و150 كيلوغراما من السكر، و415 كيلوغراما من الكريمة.

أخبار ذات صلة
معرض تقنيات إدارة الأزمات يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

ولتدخل الكعكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تعيّن أن يكون عرضها ثمانية سنتيمترات وارتفاعها ثمانية سنتيمترات على الأقل. كانت الإجراءات اللوجستية صعبة جدا لدرجة أن الفريق "استخدم موقد لحام لتسخين الوعاء" الذي وُضع فيه مزيج الكريمة، وفق زوجة الشيف، نادية الغاتو.

وأكد الغاتو أنه يحلم منذ صغره بتسجيل رقم قياسي.
وقال "كنت أبحث عن منتج، أو معجنات فرنسية، وأردت أيضا تسليط الضوء على المنتجات الزراعية، مثل الفراولة الفرنسية ومنتجات مثل الحليب والقشدة والزبدة".

واستمتع سكان "أرجنتوي"، الذين ذهبوا لمعاينة الكعكة المليئة بالسعرات الحرارية، بتذوق قطع منها.

المصدر: آ ف ب
كعكة
الفراولة
موسوعة جينيس
رقم قياسي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
انتشار قوات الأمن الأردنية عند مقر لجماعة «الإخوان» في عمان بعد إغلاقه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل
اليوم 01:18
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. خروج مستشفى أطفال عن الخدمة جراء القصف
اليوم 01:18
رجال إطفاء أوكرانيون بموقع هجوم صاروخي في كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: وجود قوات غربية في أوكرانيا قد يشعل حرباً عالمية
اليوم 01:18
طائرة حربية أميركية تنطلق من حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: العمليات العسكرية مستمرة ضد «الحوثي»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©