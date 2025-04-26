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الترفيه

غوسلينغ بطل أحدث أفلام «ستار وورز»

غوسلينغ بطل أحدث أفلام «ستار وورز»
27 ابريل 2025 02:26

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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يتولّى الممثل الكندي راين غوسلينغ بطولة جزء جديد من سلسلة أفلام «ستار وورز»، والذي من المقرر بدء عرضه في دور السينما في مايو 2027.
أعلنت «لوكاس فيلمز» التابعة لمجموعة «ديزني»، خلال حدث لـ «ستار وورز» في اليابان، أنّ أحداث الفيلم تأتي ضمن السلسلة، ويحمل عنوان «ستار وورز: ستارفايتر»، وذلك بعد نحو 5 سنوات من أحداث الجزء التاسع من ستار وورز بعنوان «ذي رايز أوف سكاي ووكر» الذي صدر عام 2019.
الفيلم، الذي يخرجه شون ليفي، هو مغامرة جديدة تماماً مع شخصيات جديدة في فترة زمنية لم يتم تناولها على الشاشة بعد، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه عام 2025.
وظهر راين غوسلينغ الذي سيؤدي شخصية جديدة في عالم «ستار وورز»، بشكل مفاجئ خلال الحدث في اليابان، أمام جماهير أبدت سعادتها وحماستها، وقال غوسلينغ: «كل ما نتمناه هو أن يكون الجمهور إلى جانبنا».
وأكد رفيقه الممثل الكندي شون ليفي أن التعامل مع «ستار وورز» ومع شيء محبوب جداً، أمر مرهق.
ويجري العمل حالياً على تنفيذ أفلام أخرى من عالم «ستار وورز» مع مخرجين آخرين مثل تايكا وايتيتي، المعروف بفيلم «جوجو رابيت» وفيلمين عن البطل ثور في عالم «مارفل»، وجيمس مانغولد، مخرج فيلم السيرة الذاتية عن بوب ديلان «إيه كومبليت أنّون» الذي صدر حديثاً.
يذكر أن راين غوسلينغ (44 عاماً)، فد رُشّح لنيل الأوسكار 3 مرات، في فئات أفضل ممثل مساعد عن فيلم «باربي» وأفضل ممثل عن فيلمي «لا لا لاند» و«هاف نيلسون».

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