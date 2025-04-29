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معالم أبوظبي تتألق في مشاهد الفيلم العالمي «Now You See Me: Now You Don't»

معالم أبوظبي تتألق في مشاهد الفيلم العالمي «Now You See Me: Now You Don't»
29 ابريل 2025 23:19

أبوظبي (الاتحاد)

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تألقت مجموعة من أبرز معالم أبوظبي الأيقونية كخلفية رئيسة في الإعلان الرسمي للفيلم المنتظر «Now You See Me: Now You Don't»، الجزء الثالث من سلسلة الأفلام العالمية الشهيرة، حيث يحمل الإعلان المشاهدين في جولة بصرية مبهرة بين أبرز معالم العاصمة الإماراتية، حيث تتناغم عناصر الخدع السينمائية المتقنة مع مشاهد الحركة والمطاردات، في حبكة تشويقية تنبض بالحيوية وتسلط الضوء على جمالية المدينة وتنوع مشاهدها الحضرية والثقافية.
والفيلم مستوحى من شخصيات ابتكرها بواز ياكين وإدوارد ريكورت، بقصة من تأليف إريك وارن سينجر، وسيناريو من توقيع سيث غراهام سميث، مايكل ليسلي، بول ويرنيك، وريت ريس، ومن المنتظر عرضه في دور السينما العالمية في نوفمبر المقبل.
وتدور أحداث الفيلم حول عودة الفرسان الأربعة مع جيل جديد من السحرة، ليقدموا تقلبات وتحولات ومفاجآت وسحراً مذهلاً لم يسبق تقديمه على الشاشة السينمائية، وهو من بطولة جيسي أيزنبرغ، وودي هارلسون، ديف فرانكو، إيسلا فيشر، جاستس سميث، دومينيك سيسا، أريانا غرينبلات، مع روزاموند بايك، ومورغان فريمان، إخراج روبن فلايشر، وإنتاج: أليكس كورتزمان، روبرتو أورسي، بوبي كوهين.
جاء تنفيذ هذا العمل السينمائي العالمي في أبوظبي نتيجة للتعاون المثمر بين هيئة الإعلام الإبداعي، ولجنة أبوظبي للأفلام، وميرال، الأمر الذي أسهم في إنجاز التصوير بسلاسة خلال 13 يوماً فقط، عبر مجموعة من أبرز معالم أبوظبي، بداية من مشاهد التشويق والمغامرة في شوارع جزيرة ياس ومعالمها المميزة، مثل فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس، مروراً بروعة التصميم المعماري لمتحف اللوفر أبوظبي في جزيرة السعديات، ومشاهد مطاردة سيارة فورمولا 1 على شوارع جزيرة ياس وجسر الشيخ زايد، ليقدم الفيلم رحلة بصرية آسرة ترسخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية، فكم معلماً مميزاً يمكنك مشاهدته ومعرفته في الإعلان؟

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