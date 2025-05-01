وفاة عميدة سن البشرية في البرازيل عن 116 عاماً

توفيت عميدة سن البشرية، البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، الأربعاء عن 116 عاماً و326 يوماً.



وانتقل لقب أكبر شخص على قيد الحياة في العالم إلى امرأة انجليزية تدعى إثيل كاترهام تعيش في مقاطعة ساري في جنوب شرق إنجلترا، ويبلغ عمرها الآن 115 عاماً و252 يوماً، بحسب مجموعة أبحاث الشيخوخة في الولايات المتحدة (GRG) وهيئة "لونجيفيكويست" LongeviQuest.



ولدت إينا كانابارو لوكاس في الثامن من يونيو عام 1908 في مدينة سان فرانسيسكو دي أسيزي في جنوب البرازيل، وجرى الاعتراف بها كأكبر شخص على قيد الحياة في العالم بعد وفاة اليابانية توميكو إيتوكا في يناير عن 116 عاماً أيضاً، وفق GRG وLongeviQuest.







