السبت 3 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الأمير هاري يعلّق على الحكم القضائي بشأن حمايته الأمنية

الأمير هاري
2 مايو 2025 23:04

قال الأمير هاري إنه يشعر بإحباط شديد بعد أن خسر، اليوم الجمعة، طعنه القانوني على التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على حمايته الأمنية بعد قراره التخلي عن مهامه الملكية.
وأضاف الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث لهيئة الإذاعة البريطانية أنه لا يستطيع إحضار عائلته بأمان إلى بريطانيا.
وسعى هاري، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع زوجته ميجان، إلى إلغاء قرار لوزارة الداخلية.
وكانت هيئة متخصصة، وهي اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة، قد قررت في فبراير 2020 أنه لن يحصل تلقائيا على حراسة شخصية من الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا وهو ما قضت المحكمة العليا في لندن العام الماضي بأنه قانوني.
وأيد هذا القرار، اليوم الجمعة، ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف قالوا إنه على الرغم من أن شعور هاري بالظلم مفهوم، لكن ذلك لا يرقى إلى مستوى الخطأ في القانون.
وقال هاري، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا مع ميجان وطفليهما، لهيئة الإذاعة البريطانية "من الواضح أنني محبط جدا من القرار".
وأضاف "كنا نعتقد أن الأمور ستسير في صالحنا، لكن تبين بالتأكيد أن لا سبيل لكسب هذا الأمر في المحاكم".
ومضى يقول "لم يتغير وضعي، لا يمكن أن يتغير. أنا ما أنا عليه... لا يمكنني الفكاك من هذا".
وقال قصر بكنجهام تعليقا على هذه القضية "فحصت المحاكم كل هذه القضايا مرارا وبدقة، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة".
وقال القاضي جيفري فوس، في قرار المحكمة، إن محامي هاري قدم "حججا قوية ومؤثرة" حول تأثير التغيير الأمني.
وأضاف القاضي "كان من الواضح أن دوق ساسكس شعر بسوء المعاملة من النظام، لكن... لا يمكنني القول إن شعور الدوق بالظلم قد تُرجم إلى حجة قانونية للطعن في قرار اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة".
وحضر هاري (40 عاما) جلسات بالمحكمة على مدى يومين في أبريل حين أخبر محاميه المحكمة أنه تعرض لسوء معاملة غير مبرر.
"حياة على المحك"
قالت محاميته شهيد فاطمة إن "حياة هاري على المحك"، مشيرة إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابي دعا في الآونة الأخيرة إلى قتله. وأضافت أنه وزوجته ميجان واجها "مطاردة خطيرة بالسيارة مع مصورين في مدينة نيويورك" في عام 2023.
وقال الفريق القانوني للحكومة إن الترتيب المخصص للأمير كان له مزايا إيجابية من وجهة نظر التقييم الأمني.
وكان هاري، ومعه أفراد بارزون آخرون من العائلة المالكة، يتمتع بحماية أمنية كاملة ممولة من الدولة قبل تخليه عن الحياة الملكية الرسمية في مارس 2020.
لكن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة قررت أن هاري لن يحصل على نفس المستوى من الحماية بعد ذلك، في قرار قال القاضي فوس إنه "رد فعل مفهوم وربما متوقع" على تنحيه عن المهام الملكية وانتقاله إلى الخارج.

أخبار ذات صلة
محكمة بريطانية تُصدر حكما في قضية حماية الأمير هاري
بريطانيا رداً على تصريحات فانس: لن نتخلى عن أوكرانيا
المصدر: رويترز
الأمير هاري
حماية شخصية
الحكومة البريطانية
محكمة
آخر الأخبار
تسهيل حركة السير ورفع مستوى الخدمة المرورية (من المصدر)
علوم الدار
%80 نسبة إنجاز خطة تحسين الحركة المرورية بمنطقة المدارس في فلج المعلا بالعين
3 مايو 2025
بدور القاسمي والحضور خلال التكريم (من المصدر)
علوم الدار
بدور القاسمي تحضر حفل تكريم «أميركية الشارقة» لطلبتها
3 مايو 2025
جانب من منتدى المرشدين (تصوير: أشرف العمرة)
علوم الدار
«منتدى المرشدين» في أبوظبي يناقش تعزيز دور التوجيه المهني والجامعي
3 مايو 2025
وفد الشعبة البرلمانية باجتماع الاتحاد البرلماني العربي (من المصدر)
علوم الدار
«الشعبة البرلمانية» تترأس اجتماعاً لممثلي المجالس التشريعية الخليجية
3 مايو 2025
جناح «تريندز» في المعرض المصاحب للمؤتمر (من المصدر)
علوم الدار
«تريندز» يستعرض دور البحث العلمي والتكنولوجيا في الاستجابة للأزمات
3 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©