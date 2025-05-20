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الترفيه

بعد 55 عاماً.. «شارع سمسم» على نتفليكس

بعد 55 عاماً.. «شارع سمسم» على نتفليكس
20 مايو 2025 21:10

 سيصبح البرنامج التلفزيوني الأميركي الشهير «سيسامي ستريت» Sesame Street المفضل لدى أجيال من الأطفال منذ 55 عاماً متاحاً قريباً على منصة «نتفليكس» على أن يستمر عرضه في الوقت نفسه عبر محطة «بي بي إس» PBS العامة، على ما أعلن منتجوه الاثنين.وأوضحت منظمة «سيسامي ووركشوب» غير الربحية التي تنتج البرنامج أن شخصياته، ومنها إلمو وتوكاتا وموردكوس وكوكي مونستر «ستكون متاحة للعالم كله على +نتفليكس+ هذه السنة في موسم جديد تماماً، هو السادس والخمسون (...) بالإضافة إلى 90 ساعة من الحلقات السابقة».
وتعود بداية «سيسامي ستريت» إلى العام 1969 وهو يُعرض بصيغته الأساسية أو مقتبسا في أكثر من 150 دولة، ويشكل نموذجاً للبرامج التعليمية.
وأشارت «سيسامي ووركشوب» في بيان إلى أن الحلقات المستقبلية ستُعرض في الولايات المتحدة بالتزامن على محطة شبكة «بي بي إس» ومنصات «بي بي إس كيدز» الرقمية و«نتفليكس».

 

المصدر: آ ف ب
افتح يا سمسم
نتفليكس
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