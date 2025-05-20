جوجل تطلق "وضع الذكاء الاصطناعي".. واجهة جديدة في محرك البحث الشهير

أعلنت شركة جوجل اليوم خلال مؤتمرها السنوي Google I/O عن إطلاق "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، ويُعد هذا الوضع واجهة جديدة كلياً ضمن محرك البحث، حيث يتم التفاعل فيها بشكل شبه كامل مع الذكاء الاصطناعي، ويأتي مزوداً بميزات متقدمة تشمل تكاملاً مع Gmail، استخدام الكاميرا، إصداراً مخصصاً من نموذج Gemini، والعديد من الإمكانيات الأخرى.



واجهة جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي

بخلاف ميزة "الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي" (AI Overviews) التي تظهر أعلى نتائج البحث التقليدية، يوفر "وضع الذكاء الاصطناعي" واجهة مخصصة ضمن محرك البحث تتيح للمستخدمين التفاعل مباشرة مع الردود التي يولدها الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يظهر للمستخدمين في الولايات المتحدة تبويب خاص بهذا الوضع على متصفح الويب وتطبيق Google على الهواتف الذكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



نسخة مخصصة من Gemini 2.5

كشفت جوجل أن "وضع الذكاء الاصطناعي" و"AI Overviews" كلاهما يعتمدان الآن على إصدار مخصص من نموذج Gemini 2.5، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيكون نقطة الانطلاق الأولى لتقديم ما وصفته بـ"القدرات الريادية" لنموذج Gemini، والتي سيتم إدراجها لاحقاً في تجربة البحث التقليدية.



دمج ميزة Gemini Live مع البحث والكاميرا

تعمل جوجل أيضاً على دمج تجربة "Gemini Live" مع ميزة Google Lens والبحث، حيث ستظهر أيقونة "Live" جديدة تتيح استخدام الكاميرا في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى التفاعل الصوتي لتوضيح ما يحاول المستخدم البحث عنه. وتقول الشركة إن هذه الميزة ستسهم في إيجاد موارد على الويب بشكل أدق، مثل مقاطع الفيديو والمقالات والمنتديات ذات الصلة.



وضع "Project Mariner": تنفيذ المهام بالنيابة عنك

كشفت جوجل أيضاً عن مشروع جديد داخل "وضع الذكاء الاصطناعي" يُعرف باسم "Project Mariner"، يتيح لمحرك البحث تنفيذ مهام نيابةً عن المستخدم.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم تكليف جوجل بالبحث عن تذاكر لحضور مباراة بيسبول في منطقة معينة، ليقوم النظام لاحقًا بعرض الخيارات المتاحة من عدة منصات بيع تذاكر مع ملخص شامل.



إنشاء رسوم بيانية لعرض البيانات

من بين الميزات الجديدة أيضاً، قدرة "وضع الذكاء الاصطناعي" على توليد رسوم بيانية فورية لعرض البيانات المعقدة، مما يساعد المستخدمين على تصور المعلومات بشكل مرئي. وتركّز هذه الميزة حاليًا على مواضيع الرياضة والمال فقط.



تكامل مع السياق الشخصي وتطبيقات Google

إحدى أقوى الميزات القادمة إلى "وضع الذكاء الاصطناعي" هي القدرة على استخدام السياق الشخصي للمستخدم، بما في ذلك سجل البحث السابق والتكامل مع تطبيقات Google مثل Gmail. فعلى سبيل المثال، سيتمكن النظام من اقتراح فعاليات في منطقة معينة بناءً على رسائل تأكيد الرحلات الجوية والفنادق في البريد الإلكتروني.



متى تتوفر هذه الميزات؟

بدأ طرح "وضع الذكاء الاصطناعي" الآن لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، إلا أن الميزات المتقدمة مثل دعم Gmail والتفاعل عبر "Live" ستصل لاحقًا خلال "الأسابيع المقبلة"، وستكون متاحة فقط للمستخدمين المسجلين في برنامج Labs التجريبي. ولم توضح جوجل بعد موعد إطلاق هذا الوضع عالمياً.