ياسمين رئيس في «الست لما» و«عكس عكاس»

سعيد ياسين (القاهرة)

تبدأ ياسمين رئيس، خلال الفترة المقبلة، تصوير دورها في فيلم «الست لما»، وتشاركها بطولته يسرا في أول تعاون فني يجمعهما. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، ويستعرض عدداً من قضايا المرأة، ويشارك في بطولته كل من ماجد المصري، درة، محمود البزاوي وانتصار، وهو من إخراج خالد أبو غريب. ومن المقرر أن تشارك رئيس أيضاً في بطولة فيلم آخر هو «عكس عكاس»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشاركها بطولته عبدالرحمن توتا، ووئام مجدي، وهو من إخراج أحمد القيعي.

وعلى صعيد الدراما، تستأنف رئيس تصوير مسلسل «قتل اختياري»، من تأليف أمين جمال، وإخراج يحيى إسماعيل، ويتناول في 30 حلقة مجموعة قصص عن أطفال من أصحاب متلازمة داون، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال بشكل صحي.