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الترفيه

فايز السعيد يطلق «صح»

فايز السعيد
27 مايو 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

طرح الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان «صح»، التي سيضمها إلى أغنيات ألبومه الجديد، الذي من المقرر أن يطرحه العام الجاري.
تم تسجيل الأغنية في استوديوهات «السعيد ساوند»، وهي من إنتاج وألحان السعيد نفسه، وصورها فيديو كليب في مناطق متفرقة بدبي، وتحمل طابعاً عصرياً بروح صيفية، وتم تنفيذها إخراجياً بشكل عمودي Vertical Video، ليتناسب مع عرضه على المنصات الرقمية ومواقع التواصل بصيغة «ستوري» و«ريلز».
وأوضح السعيد أنه تعاون في الأغنية مع المخرج المبدع بسام الترك، الذي نفذها بطريقة حديثة تواكب متطلبات العصر الرقمي الذي نعيشه، وقال: تأتي أغنية «صح» في إطار حرصي المستمر على تقديم أعمال فنية متكاملة تحمل بصمتي الخاصة، وأكثر ما يميز تصويرها أنه مزيج بين الموسيقى المبهجة والأداء العفوي والقريب من القلب.
ولفت السعيد إلى أنه تعاون في الأغنية مع الشاعر سلطان مجلي، والموزع والماستر حسام كامل، ويقول مطلع كلماتها: 
هم الخطأ وأنت وأنا الصح.. صح.. ما ف العواذل حد ينصح.. صح
الحب يا قلب المحب صح.. وأنت وأنا صح.. صح
يا نايم في العسل صحصح..أنا قلبي معك صحصح
تعال أسهر مع شوقي.. لا تسأل صح أو مو صح
وقد تم إطلاق فيديو كليب «صح» عبر القناة الرسمية لفايز السعيد على «يوتيوب»، ومختلف المنصات الرقمية المتخصصة في بث الأغاني، إلى جانب توفرها عبر مختلف الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.

فايز السعيد
يوتيوب
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