يسرا تعود إلى البطولة السينمائية

علي عبد الرحمن (القاهرة)



تعود يسرا إلى البطولة السينمائية بعد غياب، من خلال تصوير فيلمين جديدين هما «بنات فاتن» و«الست لما»، ويتناولان قضايا اجتماعية من واقع حياة المرأة العربية.

وتؤدي يسرا في «بنات فاتن» شخصية امرأة تنتمي إلى بيئة شعبية، متزوجة وأم لابنتين، هما هدى المفتي، وبسمة نبيل، وتعيش تحت ضغط الحياة اليومية، وتسعى لتأمين مستقبل أفضل لابنتيها، في ظل تحديات متعددة على الصعيدين الأسري والمجتمعي.

ويرصد الفيلم مشكلات الطبقات المتوسطة، مع التركيز على علاقة الأم ببناتها، وكيف تتحول ضغوط الحياة إلى مساحة اختبار حقيقية لقوة المرأة وقدرتها على الصمود. والعمل من تأليف أمينة مصطفى، إخراج محمد نادر، ويشارك في بطولته باسم سمرة ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك.

وتجسد يسرا في فيلم «الست لما» شخصية «نهى»، امرأة تواجه مواقف صعبة في حياتها الزوجية والعملية. وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، إخراج خالد أبوغريب، ويشارك في بطولته ماجد المصري ودرة.