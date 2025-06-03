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وفاة سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب

وفاة سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب
3 يونيو 2025 12:26

توفيت صباح اليوم الثلاثاء الفنانة القديرة سميحة أيوب، الملقبة بـ"سيدة المسرح العربي"، عن 93 عاماً.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في مصر، وفاة "سيدة المسرح العربي" الفنانة  المصرية القديرة سميحة أيوب عن عمر ناهز الـ93 عاماً. وكتب مكرم على صفحته بموقع فيسبوك اليوم: "الفنانة القديرة سميحة أيوب في ذمه الله".

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وجاءت وفاة سميحة أيوب بعد تاريخ فني طويل وحافل بدأ منذ عام 1947، تركت خلاله حضوراً واسعاً في المسرح والسينما والتلفزيون، وأثرى اسمها المشهد الثقافي في مصر والعالم العربي.

وتنقلت سمية أيوب خلال مشوارها الفني  بين خشبة المسرح، وأمام عدسات السينما والتلفزيون ، تعاونت خلالها مع نخبة من المخرجين والكتاب الكبار في مصر والعالم العربي.

وشاركت الراحلة في عدد كبير من الأعمال ذات الطابع الاجتماعي والتراجيدي، وبرزت بأدوارها في عروض مسرحية شهيرة ظلت راسخة في الذاكرة الثقافية، إلى جانب مساهمتها في الدراما التلفزيونية والأفلام السينمائية. 

المصدر: وكالات
مصر
سميحة أيوب
الفن
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