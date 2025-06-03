جزيرة ياس تستضيف برنامجاً صيفياً للأطفال في مدنها الترفيهية المختلفة

أعلنت مدن ياس الترفيهية أنها ستستضيف خلال الفترة من 7 يوليو حتى 22 أغسطس، "مخيم جزيرة ياس الصيفي"، الذي يعيد تصور عطلة الأطفال الصيفية بأسلوب يجمع بين التعلم والترفيه. وسيقام المخيم كل أسبوع من الإثنين إلى الجمعة، بين الساعة 9 صباحاً و2 ظهراً، ويقدم للمشاركين الصغار خمسة أيام حافلة بالتجارب التعليمية التفاعلية داخل أبرز المدن الترفيهية على جزيرة ياس.ويجمع المخيم الصيفي بين المتعة والاكتشاف ليوفر منصة فريدة للأطفال لاكتشاف العلوم، ورواية القصص، والأحياء البحرية، والفيزياء، من خلال أنشطة عملية مصممة لتحفيز الفضول وتعزيز التفكير الإبداعي. وسيكون ضيوف "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" على موعد مع تجارب متكاملة تجمع بين مشاعر السرعة والحماس والإبداع، ضمن برنامج صيفي حافل بالتحديات والأنشطة المتنوّعة.

وتنطلق الفعالية بتحديات جماعية مميزة تتيح الفرصة لخلق صداقات جديدة، تتبعها مغامرة مصممة كرحلة بحث مليئة بالألغاز والمفاجآت، وسيتمكن الضيوف الصغارمن تصميم الألعاب والأفعوانيات الخاصة بهم المستوحاة من عالم فيراري، واستكشاف مهاراتهم بالألعاب الإلكترونية في "عالم فيراري إي سبورتس آرينا"، إلى جانب عروض مباشرة ولقاءات مع عدد من النجوم.كما تتضمن فعالية "مخيم جزيرة ياس الصيفي" تجربة مائية داخل "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، تجمع بين المغامرة والترفيه والاستكشاف الثقافي؛ بحيث يبدأ اليوم بلعبة (Splash and Match) التفاعلية التي تسهم في تعزيز روح العمل الجماعي وتشجع على التعارف والتواصل، تليها جولة بين المنزلقات والتحديات المائية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للأطفال لتصميم معالم مائية من وحي خيالهم، في أنشطة تجمع بين اللعب والتعبير الفني، ثم فعالية "لؤلؤة الماضي" التي يتعرف المشاركون خلالها على التراث البحري الإماراتي من خلال اكتشاف كنوز مخفية داخل أصداف اللؤلؤ، في جلسة تعليمية تفاعلية تعكس غنى الموروث المحلي.ويحظى الأطفال المشاركون في "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" بتجربة صيفية مستوحاة من عالم أبطال "السوبر هيروز" وقصصهم المحبوبة؛ حيث تبدأ الأنشطة بجلسات تفاعلية تشمل تمثيليات صامتة تُجسّد شخصيات الأبطال، ليتحوّل الأطفال بعدها إلى محقّقين صغار في مهمة لاستكشاف أرجاء المدينة وكشف الأدلة والأسرار، ويواصلون رحلتهم عبر معالم المدينة الترفيهية لاستخدام الفنون والقصص لرسم ملامح مغامراتهم الخاصة.

وتشمل الأنشطة الحرفية أيضاً فقرة تصميم الأقنعة والملابس الخاصة بشخصيات "السوبر هيروز"، ثم ختام اليوم بعرض مسرحي مباشر يجمع شخصيات "دي سي سوبر هيروز"، تتبعه لقاءات حصرية تتيح للأطفال التفاعل مع شخصياتهم المفضلة.

ويخوض الأطفال المشاركون في "مخيم جزيرة ياس الصيفي" تجربة تعليمية تفاعلية في "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" غنية بالمعلومات والاستكشاف داخل عالم الحياة البحرية؛ إذ يبدأ اليوم بنشاط تفاعلي جماعي يعزز التواصل، تتبعه جلسات حركة مستوحاة من الكائنات البحرية تجمع بين اللعب والتعلّم، ثم مجموعة من الأنشطة تناسب الفئات العمرية المختلفة، من ابتكار ألعاب لوحية مستوحاة من أعماق المحيط، إلى تصميم كائنات بحرية ملوّنة باستخدام مواد مُعاد تدويرها، بما يعزز الوعي البيئي والإبداع في آنٍ واحد.

وستتاح الفرصة للأطفال الصغار المشاركين في المخيم للاستمتاع بعدد من اللقاءات عن قرب مع الأحياء البحرية وإطعام أسماك الراي وأسود البحر، ولقاء حيوان الأطوم "ملقوط" الذي تم إنقاذه، وذلك لترسيخ الوعي والمعرفة بعالم المحيطات، فضلاً عن استكشاف أحواض الأسماك المتنوعة.وتتضمن أنشطة المخيم الصيفي تجربة في "كلايم أبوظبي"، تبدأ بأنشطة إحماء تفاعلية، تليها مغامرة تمزج بين المتعة والتعرّف على مبادئ الطيران من خلال تجارب مباشرة، ثم التحليق في أكبر نفق هوائي للقفز الداخلي الحر في العالم؛ حيث يتعلم الأطفال التحكم والتوازن في بيئة آمنة ومحفزة، بجانب تحديات تسلق الجدران الداخلية المصممة لتناسب جميع مستويات المهارة، ليختتم اليوم بعرض يقدّمه مؤدون محترفون.وسيحصل الأطفال المشاركون في "مخيم جزيرة ياس الصيفي"، على حقيبة تخييم مخصصة تتضمن حقيبة ظهر، ودفتر ملاحظات، وقلمًا، وعبوة ماء، وقميصا خاص بالمخيم، إلى جانب وجبة غداء يومية.