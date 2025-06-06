عيد أبوظبي.. بهجة للجميع

أجواء من السعادة والطمأنينة، عاشتها أبوظبي، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأضاءت الألعاب النارية مواقع متعددة، في سماء العاصمة، بينها منطقة الكورنيش، وجزيرة ياس، والواجهة البحرية في جزيرة المارية، وسط حضور جماهيري واسع حرص على توثيق اللحظات ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما استقطبت الشواطئ والحدائق الكبرى، أعداداً كبيرة من الأسر، التي فضّلت قضاء يوم العيد في أجواء مفتوحة خاصة في الحدائق، التي توفّر الألعاب المائية، حيث استمتع الأطفال بمناطق الألعاب.

كما شهد كورنيش أبوظبي حضوراً لافتاً من الزوار الذين توافدوا على الشاطئ للاستمتاع بالهواء الطلق والمرافق الترفيهية على امتداد الواجهة البحرية.