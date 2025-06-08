الحج لن يعود في موسم الصيف إلا بعد 25 عامًا

أوضح حسين بن محمد القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية أن موسم الحج لن يعود في فصل الصيف إلا بعد 25 عاما.

حاج يسكب الماء على رأسه ووجهه

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن القحطاني قوله إن "المواسم الثمانية القادمة ستقع في فصل الربيع، تليها ثمانٍ أخرى في فصل الشتاء، ثم تأتي مواسم خريفية تتصاعد فيها درجات الحرارة تدريجيًا" حتى يعود فصل الصيف إلى موسم الحج بعد نحو 25 عامًا.

وأشار المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد إلى أن هذا التغير يأتي ضمن الدورة الزمنية للتقويم القمري، ما يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالًا خلال المواسم القادمة.

حجاج يسيرون في شارع وسط رذاذ الماء لتلطيف الجو

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أنها رصدت في موسم الحج هذا العام 1446 هجري، عددًا من حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في يوم عرفة، مشددًة على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على الصحة.