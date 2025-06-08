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الحج لن يعود في موسم الصيف إلا بعد 25 عامًا

حجاج يحتمون من الشمس بمظلات أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة
8 يونيو 2025 23:55

أوضح حسين بن محمد القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية أن موسم الحج لن يعود في فصل الصيف إلا بعد 25 عاما.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن القحطاني قوله إن "المواسم الثمانية القادمة ستقع في فصل الربيع، تليها ثمانٍ أخرى في فصل الشتاء، ثم تأتي مواسم خريفية تتصاعد فيها درجات الحرارة تدريجيًا" حتى يعود فصل الصيف إلى موسم الحج بعد نحو 25 عامًا.
وأشار المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد إلى أن هذا التغير يأتي ضمن الدورة الزمنية للتقويم القمري، ما يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالًا خلال المواسم القادمة.

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كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أنها رصدت في موسم الحج هذا العام 1446 هجري، عددًا من حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في يوم عرفة، مشددًة على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على الصحة.

المصدر: وكالات
الحج
موسم الصيف
موسم الحج
درجات الحرارة
الإجهاد الحراري
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