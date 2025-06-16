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سائح يكسر قطعة فنية في متحف ويلوذ بالفرار

سائح يكسر قطعة فنية في متحف ويلوذ بالفرار
16 يونيو 2025 18:46

كسر سائح كرسيا فنيا مصنوعا من مئات حبيبات السواروفسكي معروضا في قصر تاريخي في مدينة فيرونا (شمال شرق إيطاليا) بعدما حاول الجلوس عليه لالتقاط صورة، ما أثار استياء إدارة المتحف الإيطالي التي قالت إنها تقدّمت بشكوى.
نشر متحف "بالاتسو مافاي" لقطات من كاميرات المراقبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر رجلا يجلس على كرسي لتلتقط له امرأة برفقته صورة، قبل أن ينكسر الكرسي بسبب وزن السائح.
ونشر المتحف، في صفحته عبر تطبيق انستغرام، أنّ هذا الأمر يشكل "كابوس كل متحف".
هذا العمل الفني المستوحى من كرسي القش الظاهر في لوحة فان غوخ الشهيرة "كرسي فنسنت مع غليونه" أنجزه الفنان نيكولا بولا وحصل عليه المتحف عام 2022.

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وقد فرّ السائحان قبل أن يوقفهما موظفو المتحف، ولم يتم التعرف على هويّتيهما حتى الآن.
تقدّم المتحف بشكوى ضد مجهول، ورفض تحديد قيمة العمل، مشيرا إلى أنّ الحادثة وقعت قبل أقل من أربعة أسابيع، وأن العمل قد رُمّم مُذّاك.
وعُرض العمل الفني مجددا للزوار.
وعلّق الفنان نيكولا بولا، في مقابلة مع موقع "فان بيدج" الإيطالي "إنه تصرّف أحمق (...) لكنني أرى فيه أيضا جانبا فنّيا إيجابيا".
يقع قصر "بالاتسو مافاي" في مدينة روميو وجولييت، ويضم أعمالا فنية من العصور القديمة إلى يومنا هذا. وقد نشر لقطات كاميرات المراقبة بهدف "تعزيز التوعية" لدى العامّة بشأن احترام الأعمال المعروضة في المتاحف.

المصدر: آ ف ب
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