«F1 The Movie».. في أبوظبي 25 الجاري

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشهد أبوظبي الأربعاء القادم، استضافة العرض الإقليمي الأول لفيلم الأكشن الرياضي F1 The Movie، من بطولة براد بيت وإخراج جوزيف كوزينسك، ومن إنتاج جيري بروكهايمر، وتوزيع «وارنر براذرز بيكتشرز»، وسيعرض العمل رسمياً في صالات السينما في منطقة الشرق الأوسط 26 يونيو.

مواقع مختلفة

تستضيف أبوظبي نجوم F1 The Movie من جديد، في العرض الخاص والإقليمي الأول، بعدما صوّر الفريق العديد من المشاهد في العاصمة الإماراتية، بالتزامن مع «جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1»، التي تُعتبر من أبرز مواقع التصوير الرئيسة لمشاهد الفيلم. واستمرت فترة إنتاج وتصوير الفيلم في أبوظبي لمدة 29 يوماً على 3 مراحل منفصلة، بدعم «هيئة الإعلام الإبداعي»، وشملت مواقع مختلفة، منها «حلبة ياس مارينا» و«مطار زايد الدولي» و«استوديوهات twofour54 - المنطقة الإبداعية ياس». وشارك مع فريق التصوير طاقم عمل محلي مكوّن من 284 شخصاً، و15 متدرباً محلياً شاباً، استفادوا من تجربة التصوير إلى جانب نخبة من أشهر المواهب السينمائية العالمية.

فورمولا1

وتدور أحداث F1 The Movie في إطار تشويقي، حول سائق السباقات السابق «سوني هايز» الذي يؤديه براد بيت، الذي كان أحد ألمع نجوم الفورمولا1 في التسعينيات، قبل أن يتسبب حادث مروّع بنهاية شبه مؤكدة لمسيرته، وبعد مرور 30 سنة، يبدأ «سوني» رحلته كسائق سباقات مستقل يتنقل من فريق إلى آخر، إلى أن يتواصل معه زميله السابق «روبن سيرفانتس»، مالك فريق فورمولا1 المُتعثر، الذي يحتاج إلى عودة «سوني» إلى حلبات سباق الفورمولا لمنحه فرصة أخيرة لإنقاذ فريقه، وتحقيق الحلم بأن يكون الأفضل عالمياً. ويشارك في بطولته خافيير بارديم، الحائز على الأوسكار، وكيري كوندون، المرشحة لجائزة الأوسكار، وتوبياس مينزيس، الفائز بجائزة إيمي والمرشح للجولدن جلوب، إلى جانب سارة نايلز، كيم بودنيا، وسامسون كايو.

مركز رائد

وبمناسبة استضافة العرض الإقليمي للفيلم، قال محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: نلتزم بتعزيز الشراكات مع شركات إنتاج عالمية رائدة مثل «آبل أوريجينال فيلمز»، من أجل التعاون على إنتاج وصناعة أفلام عالمية تصوّر في العاصمة أبوظبي، باعتبارها مركزاً رائداً في صناعة المحتوى الإبداعي، وقد عملنا على تسهيل إجراءات العمل الإبداعي المكثّف في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024، والذي بدوره أدى إلى إنتاج فيلم F1 كواحدة من أكثر الإصدارات المنتظرة لعام 2025، ونتطلع إلى رؤية المعالم السياحية الجاذبة في أبوظبي على الشاشة الذهبية في F1.

تدريب ميداني

من ناحيته قال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: سعدنا بدعم العمل الإنتاجي الخاص بالفورمولا1، وقد وفّرت «لجنة أبوظبي للأفلام» الدعم لإنتاج وتصوير F1، من خلال برنامج الحوافز المعزّز، والذي شهد زيارة طاقم العمل والممثلين العالميين لأبوظبي في 3 مراحل منفصلة، وقد تضمنت عمليات التصوير مشاركة عدد من المواهب الإماراتية، التي ساهمت في العمل الإنتاجي، وحصلوا على فرصة التدريب الميداني، بما في ذلك 5 شباب إماراتيين، الأمر الذي يعكس التزامنا برعاية ودعم المواهب في الصناعات الإبداعية.

180 إنتاجاً سينمائياً

على مدى السنوات الأخيرة، اختيرت أبوظبي وجهة رئيسة لتصوير أكثر من 180 إنتاجاً سينمائياً عالمياً ضخماً، بفضل ما تحتضنه العاصمة الإماراتية من تنوع في المواقع، ووجهاتها الطبيعية والسياحية المتعددة، بالإضافة إلى وجود العديد من الكفاءات المحترفة، والمرافق عالمية المستوى، بالإضافة إلى برنامج الحوافز المعزّز الذي تقدمه «لجنة أبوظبي للأفلام»، والذي يوفّر استرداداً نقدياً بنسبة تبدأ من 35% من تكاليف الإنتاج.