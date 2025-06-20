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الترفيه

أطباق خزفية لبيكاسو بيعت بـ 334 ألف دولار بمزاد في جنيف

أطباق خزفية لبيكاسو بيعت بـ 334 ألف دولار بمزاد في جنيف
20 يونيو 2025 14:55

بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف مساء الخميس سبع قطع خزفية تحمل رسوماً لبيكاسو، هي عبارة عن أطباق وصحون لا مثيل لها، ولم يسبق أن عُرضت.
وأوضح بيان أصدرته دار «بيغيه» أن «هذه القطع الفريدة التي أُنجزت بين عامي 1947 و1963 في محترف مادورا» الذي كان يعمل فيه الفنان في فالوريس (جنوب فرنسا)، بيعت بما مجموعه 272 ألف فرنك سويسري (نحو 334 ألف دولار)، فيما كان سعرها مخّمناً بنحو 145 ألف فرنك سويسري، مما يُظهر حماسة الجمهور لأعمال الفنان بكل أشكالها».وتزيّن هذه الأطباق والصحون الملونة زخارف رمزية من عالم بابلو بيكاسو الفني من حَمام وماعز وثيران وأسماك وطيور.

وعُرضت هذه القطع الخزفية على الجمهور للمرة الأولى في الأيام الأخيرة، قبل المزاد.
وأوضح مدير دار المزادات برنار بيغيه لوكالة فرانس برس قبل المزاد أن«هذه القطع الفريدة كانت ضمن تركة بيكاسو وملكاً لورثته، وقد أهداها الورثة لأحد أصدقائهم في مطلع ثمانينات القرن العشرين».
واحتفظ بها صديق مقرب لبيكاسو يعشق الفن الفرنسي، أبقى اسمه طي الكتمان. وبعد وفاته. باعها ورثته كقطع منفصلة.

  • أطباق خزفية لبيكاسو بيعت بـ 334 ألف دولار بمزاد في جنيف
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ومن بين مجموعة الفن المعاصر المعروضة في المزاد، بيعت لقاء 114 ألف فرنك سويسري إحدى أولى اللوحات الأحادية اللون للفنان الفرنسي إيف كلاين، ويعود تاريخها إلى عام 1959 ولم يسبق أن عُرضت.

 

المصدر: آ ف ب
بيكاسو
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