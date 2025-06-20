محمد ممدوح.. في 4 أفلام

سعيد ياسين (القاهرة)

يعيش الممثل محمد ممدوح حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في بطولة 4 أفلام جديدة، تعرض في صالات السينما المحلية والعربية خلال الفترة المقبلة.

أوضح ممدوح أنه يصور حالياً مشاهده المتبقية من فيلم «السادة الأفاضل»، ويشاركه بطولته طه دسوقي، هنادي مهنا، وإسماعيل فرغلي، وإخراج كريم الشناوي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول عائلتين، تعيش إحداهما في الريف، والأخرى في المدينة، ويتناول العمل التباين بين العائلتين، وما ينشأ بينهما من مواقف درامية وإنسانية.

ولفت ممدوح إلى أنه أوشك على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم «هيبتا 2: المناظرة الأخيرة»، ويشاركه بطولته منة شلبي، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وإخراج هادي الباجوري. ويدور الفيلم في إطار درامي رومانسي، حول أخصائي علم نفس يقرر تقديم محاضرة أخيرة، ويتناول العمل تقلبات العواطف وتأثيرها على حياة الأفراد.

وصرح ممدوح أنه تعاقد على بطولة فيلم «من أيام الجيزة» مع إياد نصار، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، آية سماحة، وحاتم صلاح، وﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل. ويرصد الاختلافات الاجتماعية بين مجموعة من الأشخاص يجمعهم القدر معاً، في إطار كوميدي. وكشف ممدوح أنه من المقرر أن يعرض له في صالات السينما في يونيو الجاري، فيلم «روكي الغلابة»، ويشاركه في بطولته دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وسلوى عثمان، وإخراج أحمد الجندي. وتدور أحداثه حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية، وتتولى حراسة وتأمين رجل أعمال، ويتعرضان معاً للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.



