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الترفيه

أفضل مطعم في العالم يوجد في مدينة يصعب تخيلها

مطعم مايدو في ليما عاصمة بيرو
20 يونيو 2025 20:59

لا في العاصمة الفرنسية باريس المشهورة بفنها المطبخي ولا إيطاليا ولا نيويورك ولا لندن أو طوكيو، يوجد أفضل مطعم في العالم هذا العام. بل في مدينة يصعب عليك تخيلها.
فقد فاز مطعم "مايدو" Maido في ليما عاصمة البيرو، الذي أسسه ميتسوهارو "ميشا" تسومورا، بلقب أفضل مطعم في العالم لسنة 2025، بحسب تصنيف "وورلدس 50 بست رستورانتس" الذي أُعلن أمس الخميس.
ورأى واضعو الترتيب الشهير أن هذا المطعم يشكّل "مثالا حقيقيا على مطبخ نيكاي، إذ يمزج بين التقنيات اليابانية الدقيقة والمكونات البيروفية الأصيلة، موفرا تجربة طهو غنية ثقافيا ومبتكرة".

يضم هذا التصنيف، الذي تصدره مجموعة إعلامية بريطانية ردا على تصنيف "ميشلان" الفرنسي، مطاعم من ثلاث قارات مختلفة.
واحتفظ مطعم "أسادور إتشيباري" Asador Etxebarri، في مدينة أتشوندو بإقليم الباسك الإسباني بالمركز الثاني، بينما تقدّم "كوينتونيل" Quintonil في مدينة مكسيكو من المركز السابع إلى الثالث.
وتراجع مطعم "تابل" Table الباريسي لصاحبه الشيف برونو فيرجو من المركز الثالث الذي احتله العام الفائت إلى المرتبة الثامنة.
وحصل ماكسيم فريديريك من محل "شوفال بلان" Cheval Blanc للحلويات في باريس ورئيس طهاة الحلويات في مطعم "بلينيتود" Plenitude، على لقب أفضل طاهي حلويات، بعدما كان دليل "لا ليست" La Liste اختاره الاثنين "أكثر طهاة الحلويات إبداعا في العالم".
ويصدر تصنيف "50 بست رستورانتس" منذ عام 2002 ويتولى وضعه أكثر من ألف خبير مستقل بينهم طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب مطاعم وسواهم، يُقيّمون تجاربهم على مدار 18 شهرا، بإشراف مجلة "رستورانت" التابعة لمجموعة "وليام ريد" الإعلامية.

المصدر: آ ف ب
جائزة أفضل مطار في العالم
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