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ماجد المصري في 3 أفلام

ماجد المصري في 3 أفلام
30 يونيو 2025 01:12

محمد قناوي (القاهرة)

بعدما حقق نجاحاً كبيراً في مسلسل «إش إش» الذي عُرض في رمضان الماضي، يعيش الممثل ماجد المصري حالة من النشاط الفني، حيث يلعب بطولة 3 أفلام دفعة واحدة.
يشارك المصري في بطولة الجزء الثاني من «السلم والثعبان»، بعنوان «أحمد وملك» مع عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، سيناريو وحوار أحمد حسني، وقصة وإخراج طارق العريان.
كما تعاقد المصري على بطولة فيلم «الست لما» مع يسرا، درة، ياسمين رئيس، ومحمود البزاوي، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مجموعة من القضايا التي تخص المرأة.
ويشارك المصري في بطولة فيلم «الغربان»، مع عمرو سعد، مي عمر، أسماء أبو اليزيد، من تأليف وإخراج ياسين حسن، وينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والتشويق.
وأوضح المصري أن الـ 3 أفلام تحمل تجارب مختلفة ومميزة، وتمثل إضافة مهمة في مشواره الفني، مؤكداً أنه لا تشغله مساحة الدور، وما يعنيه هو تأثير الشخصية وقيمتها الفنية، وهو ما جعله يرفض عدداً من البطولات المطلقة لأنها لم تناسبه من حيث المضمون، وقال: هناك أدوار ثانوية حققت صدى جماهيرياً واسعاً بسبب تأثيرها في الأحداث، وهو ما أسعى إليه دائماً.

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