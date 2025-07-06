"جوجل" تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الفيديوهات "فيو 3"

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية جوجل بدء توفير نموذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الفيديوهات "فيو 3" لجميع مستخدمي منصة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة جيمني في أكثر من 159 دولة.



وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن نموذج توليد الفيديوهات متاح فقط للمشتركين في الخدمة مدفوعة الأجر المعروفة باسم جوجل أيه.آي برو، ويتيح توليد 3 فيديوهات يوميا كحد أقصى.

يذكر أن جوجل كشفت عن نموذج الذكاء التوليدي فيو3 في مايو الماضي، ويسمح للمستخدمين بإنتاج فيديوهات تصل إلى 8 ثوان باستخدام أوامر نصية مكتوبة مطولة.

وقال جوش وودورد المسؤول في جوجل إن الشركة تعمل على إضافة خاصية توليد فيديوهات باستخدام الصور إلى منصة جيمني.

يذكر أن الاشتراك في خدمة جوجل أيه.آي برو يتيح للمستخدم المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي طورتها جوجل، إلى جانب مساحة تخزين إضافية على الحوسبة السحابية بسعة 2 تيرابايت.