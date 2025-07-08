سلمى أبو ضيف.. بطلة «بنج كلي»

محمد قناوي (القاهرة)



بعدما غابت عن الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الماضي، تعاقدت الممثلة سلمى أبو ضيف على بطولة مسلسل «بنج كلي»، مع دياب، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

أوضحت أبو ضيف أن «بنج كلي» يتكون من 15 حلقة، وسيُعرض خارج الموسم الرمضاني، عبر إحدى المنصات الرقمية، والتي أصبحت تلعب دوراً محورياً في صناعة الدراما، حيث تتيح انتشاراً أوسع للأعمال الفنية، مشيرة إلى أن هذه المنصات تفتح المجال لتقديم محتوى مختلف ومتنوع من الأعمال الدرامية، كما تسهم في عرض المسلسلات على مدار العام، وليس فقط خلال مواسم محددة.

من ناحية أخرى، تصور سلمى أبو ضيف حالياً مشاهدها في فيلم «إذما»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، ويشارك في بطولته أحمد داود، وأحمد داش، تأليف وإخراج الروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قصة حب تجمع بين «عيسى وليلى»، حيث يتلقى البطل في ليلة عيد ميلاده الـ36 هدية غامضة تقلب حياته رأساً على عقب، وتدفعه لإعادة النظر في اختياراته ومسيرته، ويسلط العمل الضوء على قضايا اجتماعية مختلفة من خلال قصة محورية.

وتنتظر سلمى عرض الجزء الثاني من فيلم «هيبتا» الذي تشارك في بطولته مع منة شلبي، كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، تأليف محمد جلال ومحمد صادق ونورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، ومن المقرر طرحه قريباً في صالات السينما المحلية والعربية.

وتقدم في «هيبتا» قصة حب تجمعها بكريم قاسم ضمن خطوط درامية تسلط الضوء على تقلبات العلاقات العاطفية وتأثيرها على حياة الأفراد، في إطار إنساني يحمل رؤى عميقة حول طبيعة الحب وتطوره.