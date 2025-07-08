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الترفيه

ظافر العابدين.. في 3 مسلسلات جديدة

ظافر العابدين.. في 3 مسلسلات جديدة
9 يوليو 2025 01:53

سعيد ياسين (القاهرة)

يعيش الممثل التونسي ظافر العابدين حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في بطولة 3 مسلسلات جديدة، من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.
أوضح العابدين أنه يصور حالياً دوره في مسلسل «نلتقي بعد الفاصل»، الذي كان مقرراً عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، لكنه تأجل لعدم الانتهاء من تصويره، وهو من تأليف وائل حمدي، ويتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مشوق، يرصد العديد من الصراعات المهنية والعائلية بين شخصيات العمل.
وتعاقد العابدين على بطولة مسلسل «سكة السلامة»، من تأليف ورشة تضم عدداً من المؤلفين الشباب، بإشراف المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد بكير.
من ناحية أخرى، يشارك العابدين في بطولة مسلسل لبناني جديد يتناول قضية اجتماعية معاصرة، ويشاركه بطولته نادين نسيب نجيم، وهو من إخراج أمين درة.
وعلى صعيد السينما، يعود ظافر العابدين بعد غياب منذ أن شارك في يناير 2024 في «أنف وثلاث عيون»، ليشارك في بطولة فيلم «السلم والثعبان/ لعب عيال» مع عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، وحاتم صلاح، إخراج طارق العريان.
كما يصور العابدين حالياً ثالثة تجاربه الإخراجية في السينما، وذلك من خلال فيلم «صوفيا»، وهو من تأليفه وإنتاجه، ويرصد حالات إنسانية تلامس واقع مجتمعاتنا العربية، وذلك بعدما أخرج من قبل فيلمي «غدوة»، و«إلى ابني».

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