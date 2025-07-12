أحمد فهمي.. أستاذ جامعي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بدأ الممثل أحمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسل «2 قهوة»، والذي يشاركه بطولته مرام علي، محسن محيي الدين، وبسنت أبو باشا، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

أوضح فهمي أنه يجسد في العمل شخصية أستاذ جامعي شهير، يطل على الجمهور عبر برنامج تلفزيوني يناقش قضايا اجتماعية واقتصادية تمس حياة الناس اليومية.

وأشار إلى أنه على الرغم من نجاحه المهني، يواجه بطل العمل تحديات شخصية، حيث يعيش صراعاً عاطفياً مع زوجته، التي تؤدي دورها الممثلة السورية مرام علي، وتدور بينهما مواقف معقدة تعكس تقلبات العلاقة الزوجية وحدود التفاهم والتضحية.

المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، وتدور أحداثه حول العلاقات داخل الأسرة، والخيط الرفيع بين الحب والتنازل، واختبارات الحياة اليومية التي تكشف معدن الروابط العاطفية.