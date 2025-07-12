الأحد 13 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أحمد فهمي.. أستاذ جامعي

أحمد فهمي
12 يوليو 2025 22:19

علي عبد الرحمن (القاهرة)
بدأ الممثل أحمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسل «2 قهوة»، والذي يشاركه بطولته مرام علي، محسن محيي الدين، وبسنت أبو باشا، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.
أوضح فهمي أنه يجسد في العمل شخصية أستاذ جامعي شهير، يطل على الجمهور عبر برنامج تلفزيوني يناقش قضايا اجتماعية واقتصادية تمس حياة الناس اليومية.
وأشار إلى أنه على الرغم من نجاحه المهني، يواجه بطل العمل تحديات شخصية، حيث يعيش صراعاً عاطفياً مع زوجته، التي تؤدي دورها الممثلة السورية مرام علي، وتدور بينهما مواقف معقدة تعكس تقلبات العلاقة الزوجية وحدود التفاهم والتضحية.
المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، وتدور أحداثه حول العلاقات داخل الأسرة، والخيط الرفيع بين الحب والتنازل، واختبارات الحياة اليومية التي تكشف معدن الروابط العاطفية.

أخبار ذات صلة
سلمى أبو ضيف.. بطلة «بنج كلي»
ركين سعد.. في «قتل اختياري»
أحمد فهمي
مسلسل
الدراما المصرية
آخر الأخبار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
علوم الدار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
اليوم 15:33
مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
اليوم 15:31
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
الرياضة
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
اليوم 15:30
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 15:21
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
التعليم والمعرفة
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©