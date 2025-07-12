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رصد توهجات شمسية بالتزامن مع موجات حر في العالم

توهج شمسي
13 يوليو 2025 00:13

رصد معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد الفيزياء الشمسية، لقطات تظهر نشاطا مكثفا للتوهج الشمسي، وذلك بالتزامن مع موجات حر تجتاح مناطق مختلفة في العالم. 
وكشف المعهدان، في بيان مشترك بثه موقع "روسيا اليوم"، أن يومي11 و12 يوليو شهدا 17 توهجا شمسيا وأشارا إلى أن نشاط التوهج الشمسي خلال الشهر الجاري زاد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمتوسط شهر يونيو الماضي.
وأوضح المعهدان أن العلماء رصدوا في الصباح توهجين شديدين في المستوى M على الحافة اليسرى للشمس أظهر الفيديو أحدهما، M1.4، وبلغ ذروته في الساعة 07:02 بتوقيت موسكو. أما الثاني، M2.3، فقد رصد السبت عند الساعة 11:34.
وأشارا إلى أن علماء الفلك سجلوا زيادة سريعة في عدد وحجم المناطق النشطة، بما فيها تلك الموجودة على الجانب غير المرئي من الأرض. 
جدير بالذكر أن التوهجات الشمسية عبارة عن انفجارات قوية للطاقة من الشمس، تنتج إشعاعات قوية عبر الطيف الكهرومغناطيسي، بما في ذلك الأشعة السينية، وأشعة جاما، والموجات الراديوية يمكن أن تؤثر على الغلاف الجوي للأرض خاصة طبقة الأيونوسفير مما قد يؤدي إلى تعطيل الاتصالات الراديوية وأنظمة الملاحة. 

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المصدر: وام
توهج شمسي
توهج الشمس
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