نصائح لحماية دماغك من ألزهايمر والخرف

مع التقدم في العمر، يزداد احتمال الإصابة بأمراض الإدراك المعرفي (أو الاضطرابات المعرفية) وهي مجموعة من الحالات التي تؤثر على قدرات الشخص المعرفية، مثل الذاكرة، والتفكير، والتعلم، وحل المشكلات ومنها مرض ألزهايمر والخرف.

موقع webmed.com المتخصص في الصحة والطب طلب من البروفيسورة في التغذية مارثا كلير موريس ذكر عادات تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

قالت موريس إن "اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا أو معظم أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الحفاظ على النشاط الاجتماعي والمعرفي طوال الحياة، وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، والنشاط الذهني من المرجح أن تساعد هذه الأمور، وإن لم نتأكد بعد من ذلك تمامًا حتى الآن، على حماية الدماغ مع التقدم في السن".

عادات تقلل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي

- اتباع نظام غذائي صحي يُقلل الالتهابات التي قد تُؤدي إلى ألزهايمر والخرف.

- تناول وجبات تتضمن الدهون الصحية، والحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والبروتين الخالي من الدهون.

- ينبغي على كبار السن محاولة الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

- الروتين قبل النوم مهم أيضًا. حيث يجب الابتعاد عن الشاشات لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الذهاب إلى النوم.

حافظ على حاسة السمع

تُظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث وجود صلة قوية بين فقدان السمع وخطر الإصابة بالخرف. فالأشخاص، الذين يعانون من فقدان السمع، أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 37% مقارنةً بالأشخاص الذين لا يعانون من ضعف السمع. وكلما طالت مدة عدم علاج فقدان السمع، زاد احتمال الإصابة. فالأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع لأكثر من 25 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر. وتُقلل أجهزة السمع من هذا الخطر.

تقول الدكتورة إيفا فيلدمان الباحثة في جامعة ميشيغان "يتكون دماغك من مليارات الخلايا العصبية التي تتواصل فيما بينها باستخدام الإشارات الكهربائية والمواد الكيميائية. ويؤدي فقدان السمع إلى انخفاض التواصل بين الخلايا العصبية، وهذا التواصل مهم للحفاظ على صحة الدماغ".

مع فقدان السمع، يفوّت الأشخاص أكثر من مجرد القدرة على الكلام. فقد وجدت الدراسات أن الموسيقيين وعازفي البيانو، والأشخاص الذين يستمعون باهتمام إلى الموسيقى، غالبًا ما يُظهرون زيادة في حجم الدماغ. مع فقدان السمع، تُفوّت فرصة تعزيز الدماغ.

منتجات تنشيط الذاكرة

استشر طبيبك قبل تناول أي منتج منشط للذاكرة يُصرف دون وصفة طبية، كما يقول الدكتور سكوت سمول، مدير مركز أبحاث مرض ألزهايمر في جامعة كولومبيا الأميركية.

يضيف سمول "الأمر الأول هو عدم الإضرار. والضرر قد يكون صحيًا وماليًا. يأتي إليّ مرضى ينفقون مئات الدولارات بناءً على ادعاءات كاذبة. إنه لأمر صادم".