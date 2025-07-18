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«فيليكس»... السقوط الأخيرة لأسطورة الفضاء

«فيليكس»... السقوط الأخيرة لأسطورة الفضاء
18 يوليو 2025 14:31

توفي المغامر النمساوي الشهير فيليكس بومغارتنر، عن عمر يناهز 56 عامًا، إثر حادث طيران بمظلة بمحرك (paramotor) في إيطاليا.
وأكدت السلطات المحلية في بلدة بورتو سانتيلبيديو أن الحادث وقع يوم الخميس بعد فقدان السيطرة على المظلة خلال التحليق بالقرب من فندق في المنطقة، ما أدى إلى سقوطه في حوض سباحة.
ولم تُعلن بعد الأسباب الدقيقة للحادث، غير أن شهود عيان أشاروا إلى أن بومغارتنر بدا وكأنه فقد الوعي في الجو قبل لحظات من الارتطام، وهو ما دفع بالسلطات إلى فتح تحقيق شامل في ظروف الحادث.
واشتهر بومغارتنر عالميًا بعدما أجرى قفزة تاريخية في أكتوبر 2012 من ارتفاع بلغ 39 كيلومترًا عن سطح الأرض، ليصبح أول إنسان يكسر حاجز الصوت في سقوط حر، ضمن مشروع ممول من شركة "ريد بُول".
وقد أعرب عدد من الشخصيات الرياضية ومحبي الرياضات الجوية حول العالم عن حزنهم لفقدان أحد أبرز رواد المغامرات الجوية في العصر الحديث.
وكان بومغارتنر قد واصل مغامراته الجوية بعد إنجازه الكبير، وشارك مؤخرًا في عدد من الفعاليات الجوية في أوروبا.
تُذكر حياة بومغارتنر بمزيج من الجرأة والدقة، إذ كان يسعى دائمًا إلى توسيع حدود المستحيل، من القفز من ناطحات السحاب إلى تحطيم الأرقام القياسية في السماء.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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