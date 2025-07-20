سوسن بدر.. 5 أعمال سينمائية وتلفزيونية

محمد قناوي (القاهرة)

تعيش الممثلة سوسن بدر حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في بطولة 5 أعمال سينمائية وتلفزيونية جديدة، حيث كشفت سوسن عن تعاقدها على بطولة فيلم «حين يكتب الحب»، الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومعتصم النهار، وهو من تأليف سجى الخليفات، وإخراج محمد هاني، وإنتاج نايف عبد الله، وتدور أحداثه في إطار رومانسي مشوق، ويعكس مشاهد إنسانية تسلط الضوء على عمق العلاقات العاطفية بأسلوب واقعي.

من ناحية أخرى، تشارك سوسن في بطولة فيلم «السلم والثعبان – أحمد وملك»، مع عمرو يوسف، وأسماء جلال، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

وأكدت أن «السلم والثعبان – أحمد وملك» لا يُعد استكمالًا لحكاية «حازم وياسمين» التي قدمها قبل 24 عاماً هاني سلامة وحلا شيحة، إذ يقدم قصة جديدة تماماً لشخصيتين مختلفتين، ويسلط الضوء على العلاقات والمشاعر الإنسانية بأسلوب جريء ومعاصر.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تستعد سوسن بدر لتصوير المسلسل الكوميدي «هناء وشيرين»، مع هالة صدقي، في ثاني لقاء درامي يجمعهما بعد مسلسل «كيد الحموات» الذي عُرض عام 2014 وحقق نجاحاً واسعاً، والعمل الجديد من إخراج خيري سالم، ويشارك في بطولته زينب العبد، منة بدر تيسير، وعبد الرحمن ظاظا.

كما تعاقدت سوسن بدر على بطولة مسلسل «حق ضايع»، مع داليا مصطفى، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير حكاية «دقيقة إلا ربع»، وهي إحدى ثلاث حكايات ضمن مسلسل «أسود باهت»، حيث تتكون كل حكاية من 5 حلقات مستقلة بفريق عمل منفصل، ويشارك في بطولة الحكاية محمد عز، وهاجر الشرنوبي، تأليف إسلام شتا وباسم حسن، وإخراج ممدوح زكي، وتجسد سوسن في العمل شخصية «كاملة عز الدين»، وهي سيدة أرستقراطية، تصاب بشلل إثر حادث مروع تفقد فيه ابنتها، مما يغير مجرى حياتها بالكامل.